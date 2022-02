Dit zie je maandag in een nieuwe aflevering van 'Radar'

Als 14-jarigen extra zakgeld willen verdienen, kan dat door folders te bezorgen via het bedrijf Spotta. Spotta voert plotseling een tariefwijziging door waarbij bezorgers minder dan het minimumjeugdloon gaan verdienen. Vakbond CNV wil dit oppakken met de politiek.

Verder: Klimaatschade, we krijgen er steeds vaker mee te maken. Veel mensen denken dat ze hier volledig voor verzekerd zijn, blijkt uit een enquête van 'Radar'. Zo dacht 68% van de respondenten gedekt te zijn voor schade door een overstroming met een woonverzekering terwijl dit dus lang niet altijd het geval is. Wat is dan wel gedekt en hoe bescherm je je dan? 'Radar' zoekt het uit.

