Dit zie je in september op STAR Channel

Kapitein Kerry en zijn bemanning verruilen de Noordelijke IJszee voor het blauwe water en de watervallen van het rijke, historische eiland Grenada.

De kapitein neemt de controle over van de M/Y St. David terwijl bekende en nieuwe crewleden worstelen met hun nieuwe rol.

'Below Deck' volgt een losbandige bemanning die unieke uitdagingen aangaat om gasten op een luxe jacht een onvergetelijke ervaring te bieden. Onder leiding van een charismatische en strenge kapitein, combineren de bemanningsleden de constante druk van het bedienen van veeleisende, welvarende gasten op het dek met de chaotische en vaak explosieve dynamiek achter de schermen. Na een dag hard werken, volgen avonden vol wilde feesten en verboden romances. Terwijl de bemanning hun professionele en persoonlijke levens proberen te balanceren in een paradijselijke omgeving, barst elke aflevering van drama, spanning en verleiding.

Vanaf 16 september, elke werkdag een aflevering om 19.00 uur op STAR Channel.

EVIL S2

In het tweede seizoen van 'Evil' verdiept het psychologische mysterie zich verder in de oorsprong van het kwaad op de grens tussen wetenschap en religie. De sceptische psycholoog Kristen Bouchard (Katja Herbers) werkt opnieuw samen met priester in opleiding David Acosta en aannemer Ben Shakir.

Het team onderzoekt nog meer onverklaarbare verschijnselen zoals demonische bezetenheid en spookverschijningen. De zoektocht naar logische verklaringen of bovennatuurlijke oorzaken wordt intenser en gevaarlijker, terwijl hun persoonlijke en professionele levens op de proef worden gesteld.

Elke maandag een dubbele aflevering vanaf 20.05 uur op STAR Channel.

HUDSON & REX S6

De St. John's Major Crimes Unit heeft een team dat goed is afgestemd en even goed is ingeburgerd om ontvoeringen, moorden en gijzelingen aan te pakken - maar wat hen echt onderscheidt, is de partner van rechercheur Hudson en voormalig K-9-hond; Rex.

Elke woensdag een dubbele aflevering vanaf 20.05 uur op STAR Channel.

GREY'S ANATOMY S2

Het leven wordt heftiger voor de artsen en co-assistenten van Seattle Grace Hospital in het tweede jaar. De relatie tussen Meredith en Grace gaat van ingewikkeld naar ronduit gestoord met de komst van Dereks vrouw, en Alex onthult Izzies obsessie.

Elke zondag een dubbele aflevering vanaf 21.00 uur op STAR Channel.