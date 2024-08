Dit zie je in september op CANAL+, Film1 en FilmBox

Een donkere comedyserie, ontwikkeld door Paul Lieberstein en Aaron Zelman, gebaseerd op de roman 'Straight Man' (1997) van Richard Russo. Met in de hoofdrol Bob Odenkirk, bekend van o.a. Better Call Saul en Breaking Bad.

'Lucky Hank' volgt de gedesillusioneerde Engelse professor Hank Devereaux Jr., die steeds meer gebukt gaat onder zijn levenskeuzes. Hij is voorzitter van de Engelse afdeling aan een tweederangs universiteit, terwijl zijn vrouw hem niet meer kan uitstaan. Daarnaast kampt hij met gezondheidsproblemen en een moeizame relatie met zijn vader.

Stream 'Lucky Hank' vanaf 5 augustus

Vanaf 16 augustus wekelijks om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Born Racers'

Een zesdelige documentaireserie, die de beste jonge talenten in de motorsport volgt gedurende één seizoen van de Rookies Cup. De serie laat zien welke offers, beweegredenen, rivaliteit en vriendschap kenmerkend zijn voor ’s werelds meest spectaculaire motorsport. De Rookies Cup, al 17 jaar de opstap naar het Wereldkampioenschap, heeft 193 Grand Prix-overwinningen en 12 wereldtitels opgeleverd. Er zijn momenteel 29 voormalige Rookies in het Wereldkampioenschap, waaronder 9 in MotoGP. Born Racers laat ook de heftige emoties en twijfels in deze risicovolle sport zien.

Stream vanaf 8 augustus

Vanaf 15 augustus bij CANAL+ Action

'The Shield'

Amerikaanse politieserie met zeven seizoenen vol brute actie. Detective Vic Mackey geeft leiding aan een team agenten. Ze zijn succesvol in het bestrijden van misdaad in de wijken van Los Angeles, waar bendes elkaar overhoop schieten. Het politieteam werkt alleen wel volgens eigen regels, op zeer controversiële wijze en ze schuwen grof geweld niet. Commandant David Aceveda is niet blij met de werkwijze van Mackey en ziet hem eigenlijk liever gaan dan komen. Het enige dat hem tegenhoudt zijn de zeer goede resultaten van het team en de invloedrijke vrienden van Mackey.

Stream vanaf 21 augustus elke twee weken een nieuw seizoen

Vanaf 1 augustus wekelijks twee afleveringen om 20.30 uur op CANAL+ Action

'Bäckström'

Een sterke misdaadserie van Scandinavische bodem met de fenomenale Kjell Bergqvist ('Springvloed') in de hoofdrol. Het verhaal is gebaseerd op de boeken van de populaire schrijver en professor in de criminologie Leif GW Persson. De wereldberoemde Zweedse detective Evert Bäckström pocht maar wat graag dat hij 99% van zijn moordzaken heeft opgelost. Maar wanneer er een schedel, doorboord met kogelgaten, op een onbewoond eiland in de archipel wordt gevonden, stuit Bäckström op een ingewikkeld mysterie.|

Stream seizoen 1 en 2 vanaf 14 augustus

'The Enforcer'

Antonio Banderas en Kate Bosworth in een actiethriller over een crimineel uit Miami, die zich over een jong meisje ontfermt. Wanneer onderwereldbaas Estelle (Bosworth) een vijftienjarig meisje in gevaar brengt, moet Cuda (Banderas) het opnemen tegen de organisatie waar hij jarenlang onderdeel van was. Kan Cuda in het reine komen met zijn verleden voordat de maffia hem vindt?

Stream vanaf 12 augustus

Zondag 25 augustus om 20.30 uur op CANAL+ Action



'Summit Fever'

Acteur Ryan Phillippe ('American Murderer', 'Cruel Intentions') speelt de hoofdrol als een avonturier met een passie voor klimmen. Samen met zijn vrienden is hij van plan om 's werelds meest uitdagende bergen in de Alpen te beklimmen. Hun gedurfde droom verandert al snel in een angstaanjagende nachtmerrie, wanneer een dodelijke storm de klimmers in de buurt van de top insluit en alle hoop op redding wegneemt.

Stream vanaf 19 augustus

Zondag 18 augustus om 20.30 uur op CANAL+ Action

In de maand augustus bij Film1:

Premiere

'Voyagers'

Sciencefictionfilm van 'Divergent'-regisseur Neil Burger waarin de bemanning van een decennialange ruimtereis wordt bevangen door paranoia en waanzin. Met Hollywood- acteurs Colin Farrell en Lily-Rose Depp (dochter van Johnny Depp en bekend van 'The Idol'). In de toekomst gaan dertig jongeren onder leiding van Richard Jackson (Farrell) de ruimte in om zich te vestigen op een nieuwe planeet. Wanneer ze ontdekken dat ze worden gedrogeerd, roepen ze op tot rebellie.

Zaterdag 3 augustus om 20.30 uur

'Perfect Days'

Een van de meest intrigerende en ontroerende films van het jaar van de Duitse regisseur Wim Wenders over geluk en verdriet. Genomineerd voor een Oscar (Beste Buitenlandse Film) en bekroond op het filmfestival van Cannes voor Beste Acteur. De perfectionistische Hirayama (Kôji Yakusho) maakt in Tokio openbare wc’s schoon. Hij leidt een eenvoudig en geroutineerd leven, maar toch is hij gelukkig en geniet hij van de kleine dingen. Enkele onverwachte ontmoetingen onthullen geleidelijk meer over zijn verleden.

Zaterdag 10 augustus om 20.30 uur

'Decision to Leave'

De veelbesproken filmmaker Chan-Wook Park ('Oldboy') won de prijs voor Beste Regie in Cannes voor dit romantische misdaaddrama met intriges en misleidingen. De ijverige detective Hae-Joon onderzoekt de verdachte dood van een man die van een berg is gevallen. Seo-Rae, de jonge weduwe van de man, lijkt niet erg rouwig om het verlies. Hae-Joon heeft zijn bedenkingen, maar raakt in de ban van deze ongrijpbare vrouw.

Arthouse Sunday

Zondag 18 augustus om 20.30 uur: 'Three Thousand Years of Longing'

Oscar-winnaar George Miller (bekend van 'Happy Feet' en 'Mad Max') laat zich in dit sprookjesachtige liefdesdrama van een heel andere kant zien. De eenzame en verbitterde Britse Alithea Binnie is op reis in Istanboel wanneer ze op een oude fles stuit. Ze bevrijdt een djinn die haar drie wensen schenkt. Haar onverschilligheid belemmert haar ook maar diepste verlangens uit te spreken. Om de tijd te doden houden ze elkaar gezelschap.

Zaterdag 24 augustus om 20.30 uur

'Zwaar Verliefd'

Romcom met Barbara Sloesen en Jim Bakkum, gebaseerd op de bestseller van chicklit-auteur Chantal van Gastel. Wanneer de dolverliefde Isa en Ruben gaan samenwonen, maakt de romantiek plaats voor dagelijkse sleur en realiteit. Hun verschillende achtergrond en interesses blijven hun liefde op de proef stellen. Wat als dan uit het niets de perfecte man voor Isa, dierenarts Hugo (Frederik Brom), zich aandient en Ruben een wel heel aantrekkelijke timmerklus aangeboden krijgt?

Zaterdag 31 augustus om 20.30 uur

FilmBox

'Une belle course'

Vertederend drama met prachtige beelden van Parijs. Een 92-jarige Française neemt een taxirit om voor de laatste keer de belangrijke plekken in haar leven te kunnen zien. Ze vraagt de verbitterde chauffeur Charles langs plekken te rijden die wat betekend hebben in haar leven. In de straten van Parijs wordt langzaamaan een buitengewoon leven onthuld, wat Charles meer raakt dan hij ooit had kunnen denken. Sommige taxiritten kunnen levens veranderen.

Maandag 5 augustus om 20.30 uur

'To Leslie'

Actrice Andrea Riseborough kreeg een Oscar-nominatie voor haar titelrol in dit waargebeurde drama over een alleenstaande moeder die door verslaving haar leven vergalt. Nadat Leslie een groot geldbedrag van de loterij verkwist, verliest ze alles wat haar dierbaar is. Door alcoholisme raakt ze vervreemd van haar zoon. Wanneer ze op haar dieptepunt komt, vecht ze om haar leven weer op de rails te krijgen.

Maandag 12 augustus om 20.30 uur

'Maneater'

Bloeddorstige horror-thriller waarin een groep vrienden gaat op vakantie naar een paradijselijk eiland op de Bahama's voor een weekend vol zon en avontuur. Na een ongeluk raken ze echter gestrand en worden ze achtervolgd door een grote, meedogenloze witte haai. De vrienden krijgen hulp van Harlan, een visser die een rekening te vereffenen heeft met het woeste dier na de dood van zijn dochter.

Maandag 19 augustus om 20.30 uur

'Girl at the Window'

Een psychologische triller waarin een tienermeisje worstelt met de dood van haar vader. Ze vermoedt dat de mysterieuze seriemoordenaar die haar stadje terroriseert, niet alleen haar buurman is, maar ook de nieuwe vlam van haar moeder. Als ze iedereen maar blijft lastigvallen met haar vage vermoedens, wordt ze al snel gezien als het 'meisje dat onnodig paniek zaait'.

Maandag 26 augustus om 20.30 uur