Dit zie je in september op 24Kitchen

In 'Snel met Miljuschka' helpt Miljuschka je aan de snelste en lekkerste gerechten. Het leven wordt steeds drukker, de kinderen naar school brengen, werken, sporten, boodschappen doen. En dan moet er ook nog gekookt worden.

Miljuschka geeft inspiratie voor de lekkerste gerechten, die zowel makkelijk als net even iets specialer zijn

Vanaf 26 september, elke werkdag om 18.00 uur op 24Kitchen.

GORDON RAMSAY ULTIMATE COOKERY COURSE

Gordon Ramsay kookt al meer dan 25 jaar in professionele keukens. Hij heeft les gehad van enkele van de beste chef-koks ter wereld en heeft op zijn beurt weer les gegeven aan enkele van de beste chefs. In deze nieuwe serie gaat hij alle complexiteit wegnemen en ons leren hoe we ook met gemak geweldig eten kunnen koken. Of je nu al van koken houdt of pas net begonnen bent, Gordon zorgt ervoor dat je kookt met moderne recepten die eenvoudig en toegankelijk zijn. De 'Ultimate Cookery Course' van Gordon Ramsay zit boordevol heerlijke recepten, waardevolle tips en een vleugje van Gordons kenmerkende brutale humor.

Vanaf 5 september, elke werkdag om 18.30 uur op 24Kitchen.

AINSLEY'S GOOD MOOD FOOD S2

Sluit je aan bij chef-kok Ainsley Harriot voor een tweede serie waarin je door heerlijk eten, je humeur echt een boost geeft! Ainsley zal koken op zijn favoriete plekken; zijn keuken en het strand. Hij zal enkele van de fantastische smaken, bijzondere ingrediënten en geweldige methoden presenteren die in maaltijden passen waar je van moet glimlachen!

Vanaf 12 september, elke maandag om 19.00 uur op 24Kitchen.

BEST HOME COOK S2

'Best Home Cook' is een kookwedstrijd waarin tien gepassioneerde, bekwame thuiskoks worden geconfronteerd met een reeks culinaire uitdagingen, van fantastische feesten tot familiefavorieten. In acht afleveringen moeten de tien deelnemers laten zien dat ze kunnen presteren onder druk, terwijl ze worden gevraagd om hun speciale kijk op geliefde klassiekers te creëren. De koks hebben hun families achtergelaten en wonen de hele wedstrijd samen. Thuis blazen ze stoom af over de gebeurtenissen van de dag, onderzoeken ze geweldige nieuwe kookideeën voor thuis en bereiden ze zich voor op de uitdagingen van de volgende dag. Juryleden zijn Mary Berry, Angela Hartnett en Chris Bavin.

Vanaf 20 september, elke dinsdag om 20.10 uur op 24Kitchen.