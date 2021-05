Dit zie je in mei op Cartoon Network

Van de makers van 'De Wonderlijke Wereld van Gumball' presenteert Cartoon Network je de gloednieuwe serie 'Elliott van de Aarde'. Wat je in mei nog meer ziet op Cartoon Network lees je hier.

Elliott en zijn moeder Frankie onderzoeken een mysterieuze steen. Hun leven neemt een dramatische wending als ze onverwachts door het universum worden geslingerd en terechtkomen in het Centrium. Daar ontmoeten ze een bonte verzameling aliens uit onbekende delen van het heelal: kikkers die woorden boeren, leraren die ooit slechteriken waren, een cyclops die de toekomst kan zien, wezens met drie hoofden (die het altijd oneens zijn!), vormveranderaars, klonen en nog veel meer. Terwijl ze uitzoeken wie ze daar heeft gebracht, wordt het Centrium hun nieuwe thuis en ontmoeten ze nieuwe vrienden. Zo is daar Mo, die lijkt op een dinosaurus uit de oertijd van de Aarde. Maar op het moment dat ze zich thuis beginnen te voelen, wordt door een onverwacht weerzien alles plotseling anders....

ELLIOTT VAN DE AARDE

VANAF 24 MEI

Elke dag om 16.45 uur

TEEN TITANS GO!

VANAF 10 MEI

Doordeweeks om 17.35 uur

De Teen Titans – Robin, Starfire, Cyborg, Beast Boy en Raven zijn terug met gloednieuwe, hilarische avonturen in 'Teen Titans Go!'. Kom erachter hoe het leven van een supertiener er echt uitziet. Stap in de wereld van deze superhelden en beleef avonturen die uiteenlopen van het redden van de wereld tot aan het samenwonen zonder volwassen toezicht, en alle komische momenten daar tussenin. Eén ding is zeker met deze Titans: ze staan altijd klaar voor avontuur!

De gloednieuwe afleveringen van 'Teen Titans Go!' zie je vanaf 10 mei doordeweeks om 17.35 uur bij Cartoon Network.

BEN 10, BEN GEN 10

Zaterdag 22 mei om 10.45 uur

Herhaling om 20.40 uur en 23 mei om 06.00 uur

SPECIAL

Ben ontmoet de jonge Rex die op de vlucht is voor de vijandige organisatie Providence. Er volgt een reeks misverstanden en een gevecht met Hex om de wereld te beschermen tegen een defecte Omnitrix, die ervoor zorgt dat de wereldbevolking geïnfecteerd wordt met Alien-DNA.

Bekijk de nieuwste 'Ben 10' special 'Ben Gen 10' op zaterdag 22 mei om 10.45 uur. De herhaling zie je om 20.40 uur en op zondag 23 mei om 6.00 uur.

CARTOON NETWORKS HELDINNEN

VANAF 1 MEI

Elke dag om 16.20 uur

De heldinnen van Cartoon Network staan voor je klaar met afleveringen van 'DC Super Hero Girls', de 'Powerpuff Girls' en 'Unikitty'.

De dag redden is supermakkelijk als je een Super Held bent. Maar het kwaad bestrijden terwijl je goede cijfers op school moet halen én een sociaal leven wilt hebben? 'DC Super Hero Girls' zijn meer dan misdaadbestrijdende vriendinnen, ze zijn een uiteenlopende groep van toegewijde super tieners!

De 'Powerpuff Girls' houden de grootste schurken op afstand in Townsville. Het combineren van school, op tijd naar bed gaan en gigantische monsters verslaan lijkt misschien lastig, maar samen verslaan ze het kwaad en kunnen Blossom, Bubbles en Buttercup de wereld aan.

'Unikitty' heeft haar eigen wereld vol avontuur, spanning en dansfeestjes gecreëerd! Ze heeft een goed hart en een kort lontje en doet letterlijk alles wat nodig is om haar koninkrijk tevreden te houden.

'Cartoon Networks Heldinnen' zie je vanaf 1 t/m 23 mei elke dag van 16.20 uur tot 17.35 uur bij Cartoon Network.