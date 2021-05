Dit zie je in mei op Boomerang

Scooby-Doo en de Mystery Inc. bende zijn weer terug met tal van nieuwe avonturen in een moderne setting en met een humoristische twist! In 'Scooby-Doo en Raad de Clou' komen gloednieuwe, spannende mysteries langs die moeten worden opgelost.

Verschillende bekendheden maken hun opwachting, waaronder Sia, Sherlock Holmes, Batman en Wonder Woman!

SCOOBY-DOO EN RAAD DE CLOU

VANAF 3 MEI

Elke dag om 15.00 uur

FLAP DE HOND

VANAF 24 MEI

Elke dag om 17.30 uur

Flap is een lief klein hondje. Het soort vriend waar je alleen maar van kunt dromen. Hij is misschien klein van stuk, maar hij heeft doorzettingsvermogen en is dapper. Daarnaast is hij een kei in het uitvinden van unieke gadgets die hem de extra kracht en moed geven om allerlei obstakels te overwinnen.

De nieuwe avonturen van 'Flap de Hond' zie je vanaf maandag 24 mei elke dag om 17.30 uur bij Boomerang!

GRIZZY EN DE LEMMINGS

VANAF 10 MEI

Elke dag om 18.25 uur

Terwijl Grizzy het zichzelf makkelijk heeft gemaakt in het huis van de boswachter midden in de Canadese bossen, laten de Lemmings hem maar niet met rust. In 'Grizzy en de Lemmings' zetten de op het eerste gezicht schattig en onschuldig lijkende Lemmings de boel op zijn kop. Het huis wordt omgetoverd tot een waar pretpark door de Lemmings, die Grizzy maar niet met rust willen laten.

De gloednieuwe afleveringen van 'Grizzy en de Lemmings' zie je vanaf 10 mei elke dag om 18.25 uur bij Boomerang.