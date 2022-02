Dit zie je in maart bij Boomerang!

Terwijl Grizzy het zichzelf makkelijk heeft gemaakt in het huis van de boswachter midden in de Canadese bossen, laten de Lemmings hem maar niet met rust. In de 'Grizzy en de Lemmings' afleveringen zetten de op het eerste gezicht schattig en onschuldig lijkende Lemmings de boel op zijn kop.

Het huis wordt omgetoverd tot een waar pretpark door de Lemmings, die Grizzy maar niet met rust willen laten.

De gloednieuwe afleveringen van 'Grizzy en de Lemmings' zie je van 7 t/m 15 maart elke dag om 18.30 uur bij Boomerang! Om de nieuwe afleveringen te vieren staat Boomerang heel maart in het teken van 'Grizzy en de Lemmings' met de stunt 'Grizzy en de Lemmings op Wereldreis', elke dag te zien van 18.30 tot 20.00 uur bij Boomerang.

DINO LESSEN

VANAF 19 MAART

Elke weekend om 10.00 uur

Yabba Dabba Dino’s is een spin-off animatie serie van De Flinstones. In deze serie volgen we de beste vrienden Pebbles Flinstone en Bamm-Bamm Rubble. Ze groeien op in een prehistorisch tijdperk waar ze wonen in het plaatsje Bedrock, een moderne beschaving in het stenen tijdperk. Wanneer ze de kans hebben, gaan ze de wildernis 'De Crags' in, waar de omgeving net zo wild en fantastisch is als de vele dinosauriërs die daar leven. Dino is Pebbels en Bamm-Bamm’s loyale vriend, waarmee ze samen eindeloze avonturen beleven.

In 'Dino Lessen' leer je tussen de afleveringen van Yabba Dabba Dino’s door leuke feiten en weetjes over dinosauriërs! Elk weekend te zien om 10.00 uur bij Boomerang.

BOOMERANG SPEELTUIN

Elke dag om 8.00 en 14.00 uur

BOOMERANG SPECIAL

Speel mee met je vriendjes in de Boomerang Speeltuin! Elke dag zie je de leukste afleveringen voorbijkomen van onze kleinste helden. Kijk naar je favoriete afleveringen van 'Alice & Lewis', 'Flap de Hond', 'Grizzy en de Lemmings', en nog veel meer.

Je bent elke dag om 8.00 en 14.00 uur welkom in de Boomerang Speeltuin!