Dit zie je in juni op FOX

Een hedendaagse avonturenthriller over het noodlottige Spaanse marineschip Nuestra Señora de las Mercedes, dat in 1804 tot zinken werd gebracht door de Britten.

Jaren later wordt het schip gevonden door een Amerikaans bedrijf. Vervolgens ontstaat er een juridische strijd over de rechtmatige eigenaar van de bijbehorende schat, waarvan wordt beweerd dat deze $500 miljoen waard is. Met o.a. Stanley Tucci in de hoofdrol.

Vanaf 20 juni, elke maandag om 21.00 uur op FOX.

NANCY DREW

Tiener Nancy Drew is een briljante amateurdetective. Als haar moeder komt te overlijden, gaan haar plannen om te studeren niet door en besluit ze te stoppen met haar speurwerk. Maar dan wordt een rijke vrouw vermoord en valt de verdenking op Nancy en vier leeftijdsgenoten. Ze besluiten de moord te onderzoeken om hun naam te zuiveren. Al gauw komen ze van het ene in het andere mysterie terecht en worden ze zelfs achtervolgd door een geest.

Vanaf 20 juni, elke maandag een dubbele aflevering om 22.00 uur op FOX.

QMUSIC FOUTE UUR 2022

Vanaf maandag 20 juni kan je op Qmusic weer luisteren naar de 'Top 1500 van het beste uit het Foute Uur'. FOX trapt de week voorafgaand af en doet twee avonden gezellig mee waarbij je kan kijken naar een selectie van het beste uit de 'Top 1500'.

Vrijdag 17 juni en zaterdag 18 juni, van 20.00 tot 00.00 uur op FOX.

HUDSON & REX S4

Hudson & Rex zijn terug! Detective Charlie Hudson en zijn trouwe partner Rex staan ook dit seizoen weer klaar om misdaden in Newfoundland op te lossen. Ze gaan onder andere op jacht naar een duo dat het heeft voorzien op kampeerders, een popster helpen haar onschuld te bewijzen en op zoek naar een piratenschat.

Vanaf 1 juni, elke woensdag om 20.35 uur op FOX.

CHICAGO MED S7

Het meest bekwame medische team van de stad redt levens, terwijl ze daarnaast hun privé-levens ook op de rit proberen te houden. Will Halstead keert terug naar Med om Goodwin te helpen met een geheim onderzoek. Archer en Charles hebben te maken met een tweeling die erop staat identiek te zijn van binnen en van buiten.

Vanaf 21 juni, elke dinsdag om 20.05 uur op FOX.

CHICAGO P.D. S9

Volg District 21 van de Chicago Police Department, dat bestaat uit twee duidelijk verschillende groepen: de geüniformeerde politie en de Intelligence Unit. Burgess vecht voor haar leven terwijl Sam Miller wanhopig op zoek is naar de moordenaar van haar zoon. Voight en Upton verwerken de nasleep van hun dodelijke beslissing.

Vanaf 21 juni, elke dinsdag om 21.00 uur op FOX.

9-1-1 LONE STAR S3

Seizoen 3 begint met voldoende spanning wanneer een onverwacht koufront een ijsstorm naar Austin brengt en noodsituaties veroorzaakt. Ondertussen moet Owen omgaan met de sluiting van de 126 en wennen Tommy, T.K. en Nancy aan hun nieuwe baan. Judd en Grace bereiden zich voor op de komst van hun eerste baby.

Elke woensdag om 21.30 uur op FOX.

DOC S2

Andrea Fanti heeft door een ongeluk een hersentrauma opgelopen waardoor hij de laatste 12 jaar van zijn geheugen verliest. Hij is niet langer de briljante en gezaghebbende arts waar hij zijn reputatie op heeft gebouwd, maar een eenvoudige patiënt. Met een leven zonder herinneringen, komt hij terecht in een onbekende wereld waar zijn dierbaren plotseling vreemden zijn geworden en het ziekenhuis de enige plek is waar hij zich echt thuis voelt.

Elke dinsdag een dubbele aflevering om 20.00 op FOX.

AMERICAN CRIME STORY: THE ASSASSINATION OF GIANNI VERSACE

Het tweede seizoen van 'American Crime Story' belicht de moord op de modeontwerper Gianni Versace in 1997 bij z'n villa in Miami Beach door seriemoordenaar Andrew Cunanan.

Elke maandag om 21.00 uur op FOX.