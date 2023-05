Dit zie je in juni op Cartoon Network

Foto: Cartoon Network - © Day One MPM 2022

Grizz, Panda en IJsbeer zijn weer terug met een portie gekke avonturen. We volgen de berenbroertjes nog steeds tijdens hun avonturen.

In een magische doos zoeken ze naar fantastische nieuwe werelden, op zoek naar een plek om thuis te noemen.

Vanaf 19 juni kan je elke werkdag mee op avontuur tijdens de nieuwe afleveringen van 'We Baby Bears' om 15.45 uur op Cartoon Network.

'Craig van de Kreek'

VANAF 12 juni

Elk maandag t/m donderdag om 18.15 uur

SERIE

Craig, Kelsey en JP zijn terug in de kreek en zijn helemaal klaar voor nieuwe avonturen! 'Craig van de Kreek' belooft je gekke verhalen in de spiksplinternieuwe afleveringen van seizoen 4.

Zie de vrienden aan het werk in hun gekke avonturen elke maandag t/m donderdag om 18.15 uur op Cartoon Network!

'Ninjago: De Drakenstrijd'

VANAF 16 juni

Elk maandag t/m zaterdag om 16.30 uur

SERIE

Lang voor de gebeurtenissen in de 'Ninjago' serie, gebruikte de Eerste Spinjitzumeester de kracht van de Gouden Wapens om Ninjago te creëren. Opgeleid in de legendarische kunst van Spinjitzu door de wijze Meester Wu, vecht een groep jonge ninja's (Kai, Jay, Cole en Zane, Lloyd en Nya) met beheersing over de elementen om hun land te verdedigen tegen zij die het willen veroveren.

Vecht elke maandag t/m zaterdag mee met de ninja's om 16.30 uur op Cartoon Network!