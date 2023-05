Dit zie je in juni op 24Kitchen

In dit nieuwe seizoen van 'Guilty Pleasures' laat Perry zich weer opnieuw inspireren door de stiekeme snacks, gerechten en toetjes van bekende gasten. Of beter gezegd, hun Guilty Pleasures?

In de twintig afleveringen van dit nieuwe seizoen zie je diverse bekende Nederlanders in de keuken van Perry Verschijnen. Grote artiesten en bekende TV sterren zoals: Dan Karaty, Eddy Zoey, Renze Klamer, Tygo Gernandt, Bella Hay, Shirma Rouse, Ruben van der Meer, Twan van Steenhoven en Glen Faria.

Naast koken kennen we Perry als gezelligheidsdier. Zijn enthousiasme en interesse in zijn gasten resulteert ook dit seizoen weer in mooie, persoonlijke en vooral hilarische gesprekken met de gasten. Perry gaat samen met de BN'rs aan de slag om een heerlijke variant van hun guilty pleasures te maken.

Vanaf 5 juni, elke werkdag om 18.00 uur te zien op 24Kitchen.

NIEUW

JAMIE OLIVER: COOKING FOR LESS

Nu het leven steeds duurder wordt, heeft Jamie Oliver weer geweldige ideeën voor heerlijke en gezinsvriendelijke gerechten met hoogwaardige ingrediënten die op een duurzame manier kunnen worden bereid. Zo kun je gebruik maken van een magnetron om een curry te bereiden, een pizza bakken in een pan in plaats van een oven en meerdere maaltijden in een keer bereiden. Op deze manier bespaar je tijd en geld, maar doe je zeker nooit onder voor smaak!

Vanaf 22 juni, elke donderdag om 19.00 uur te zien op 24Kitchen.

NIEUW

AINSLEY'S FANTASTIC FLAVOURS

In 'Ainsley's Fantastic Flavours' doorkruist Ainsley Harriott het Verenigd Koninkrijk om feestelijke gerechten te bereiden. Of het nu gaat om een verlovingsfeest, een jubileumdiner of een strandbarbecue met vrienden, Ainsley is vastbesloten om er een heerlijke gedenkwaardige gebeurtenis van te maken. Hij koopt de meest verse lokale producten, stuurt beroemde chef-koks op zoek naar verre smaken en serveert recepten die bij het publiek in de smaak vallen. Bovendien bevat elke aflevering fantasierijke ontbijt-, lunch- en diner opties die kunnen worden aangepast voor een onbeperkt aantal gasten.

Vanaf 9 juni, elke vrijdag om 19.00 uur te zien op 24Kitchen.

NIEUW SEIZOEN

GINO'S ITALIAN ESCAPE S2

In dit nieuwe seizoen vervolgt Gino zijn reis door Italië. Hij proeft heerlijke gerechten die de Toscaanse hoofstad Florence hebben gevormd. Hij leert van een lokale chef een speciale bereidingswijze van een echte culinaire delicatesse: de Florentijnse biefstuk. Vervolgens gaat zijn reis door Italië verder en komt hij Venetië per gondel binnen. Hier bezoekt hij de beste cafés die bekend zijn onder de locals en laat hij zich inspireren door hun gerechten. Ook verkent hij de gastronomische regio Emilia-Romagna gelegen in Parma. Deze regio staat bekend om de beste vleeswaren van Italië en natuurlijk om de overheerlijke parmezaanse kaas.

Vanaf 19 juni, elke maandag om 21.00 uur te zien op 24Kitchen.