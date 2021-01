Dit zie je in februari op FOX

Foto: FOX - © The Walt Disney Company Benelux 2021

Gebaseerd op de film 'A Teacher' van Hannah Fidell volgen we in de dramaserie A Teacher het klassieke verboden liefdesverhaal wat werkelijkheid wordt tussen een lerares en een leerling.

De nieuwste lerares van Westerbrook High School, Claire, is mooi, rustig en mysterieus. Claire (Kate Mara) is niet gelukkig in haar huwelijk met haar middelbare schoolliefde Matt Mitchell (Ashley Zukerman), is ver weg van haar broer Nate Wilson (Adam David Thompson) en wanhopig op zoek naar vriendschap. Zo raakt ze al snel bevriend met collega-leraar Kathryn Sanders (Marielle Scott). Claire's leven verandert als Eric, een charmante senior student in haar Engelse klas, om hulp vraagt bij de voorbereidingen van zijn SAT-test.

Eric is populair, extravert, de aanvoerder van het voetbalteam en bijna onafscheidelijk van zijn beste vrienden, Logan Davis (Shane Harper) en Josh Smith (Dylan Schmid). Alles lijkt perfect bij hem, maar Eric is gedwongen om te jongleren tussen de druk van school, het solliciteren naar de universiteit en een parttime baan, terwijl hij helpt met het verzorgen van zijn twee jongere broers zodat zijn moeder Sandy (Rya Ingrid Kihlstedt) de familie kan onderhouden.

Naarmate Claire en Eric meer tijd met elkaar door brengen, worden grenzen overschreden en ontstaat er een subtiel spel van het zorgen voor elkaar. De permanente schade die achterblijft in het spoor van Claire's keuzes wordt voor hen, hun vrienden en familie, onmogelijk om te negeren.

In deze nieuwe dramaserie op FOX word je meegenomen in de leugens van de geliefdes. Het begint vrij onschuldig, maar naarmate de emoties de overhand nemen, krijgt liefde een hele andere invulling. Een spannende dramaserie die je niet wilt missen!

'A Teacher', vanaf 8 februari elke maandag om 21.00 uur op FOX.

MARATHON

THE WALKING DEAD S4 & S5

We gaan terug naar het begin van 'The Walking Dead' met elke zondagavond vier afleveringen. Na de verwoestende, wereldwijde zombie Apocalyps reist een groep overlevenden onder leiding van politieagent Rick Grimes (Andrew Lincoln) rond op zoek naar een veilig thuis. Gedurende de heftige en constante strijd om hordes zombies te weren, moeten ze ook vrezen voor andere groepen overlevenden die alles doen wat nodig is om te overleven. Wat volgt is een loodzware tocht die lichamelijk, maar vooral ook geestelijk grote gevolgen heeft en haar tol eist.

Vanaf 31 januari, elke zondag een marathon van 4 afleveringen om 20.05 uur, met aansluitend seizoen 6, op FOX.

NIEUW SEIZOEN

MILLION DOLLAR LISTING: NEW YORK S8

Volg de verbazingwekkende miljoenendeals van Manhattan's meest meedogenloze makelaars in New York. Zo moet Fredrik mogelijk teruggaan naar de jaren tachtig om een koper voor zijn listing te vinden en probeert hij een huis met extravagante inrichting te verkopen. Ryan moet een herenhuis verkopen dat bovenop een snelweg is gebouwd en hij bekijkt tevens een herenhuis van zeven verdiepingen met een binnenzwembad. Steve gaat naar de staat New York om een miljardaircliënt te helpen en zet ook in dit nieuwste seizoen zijn eigen appartement te koop.

Vanaf 12 februari, elke werkdag om 15.30 uur op FOX.

ESPN OP FOX

TOTO KNVB BEKER

Op dinsdag 9 februari, woensdag 10 februari en donderdag 11 februari brengt ESPN op FOX de kwartfinales van de TOTO KNVB bekerwedstrijden. Uiteraard helemaal live, zoals je dat van ESPN gewend bent. We trappen af om 21.00 uur.

Op dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 februari vanaf 20.00 uur op FOX.