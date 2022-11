Dit zie je in december op National Geographic

Deze special van de bekende National Geographic serie 'Europe from Above' toont wederom een spectaculaire luchtreis door Europa.

Dit keer staat het thema Kerstmis centraal waarbij je diverse Europese landen en de daarbij behorende culturen te zien krijgt. Een echte magische ervaring! Vliegende camera's zweven over een schitterende trein van lichtjes aan de Engelse kust en onthullen een buitengewone logistieke prestatie in het postkantoor van de Kerstman. We doorkruisen het continent om de unieke bezienswaardigheden van de feestdagen te ontdekken, van een spetterende parade en een vuurwerkevenement in de Alpen tot de karakteristieke rendierkuddes in Finland.

'Christmas Special: Europe From Above', op 12 december om 22.00 uur op National Geographic.

SPECIAL

NUREMBERG: THE LOST TAPES

Nooit eerder gehoorde getuigenissen onthullen schokkende nieuwe details over de Tweede Wereldoorlog en de werking van de nazi-oorlogsmachine. Hoor de onverholen stemmen van Hitlers criminele handlangers - zoals Hermann Goering, Wilhelm Keitel, Albert Speer en Rudolf Hess - maar ook van de slachtoffers en getuigen die dapper tegen hen getuigden.

Op 6 december, om 21.00 uur op National Geographic.

NIEUW

TO CATCH A SMUGGLER S4

Na het aanpassen van de maatregelen in de eerste dagen van de COVID-crisis om de toenemende stroom van verdovende middelen over de amerikaanse zuidelijke landsgrenzen op te vangen. Proberen drugshandelaren via een luchthaven, zeehaven of landovergang de grenzen over te glippen. Gelukkig staan de waakzame agenten op scherp om de stroom illegale smokkelwaar te stoppen. Het Department of Homeland Security gebruikt alle beschikbare middelen en zal nergens voor stoppen om een smokkelaar te pakken.

Vanaf 18 december, elke zondag om 19.00 uur op National Geographic.