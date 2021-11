Dit zie je in december bij Videoland

In december staan er grote Videoland Originals op het programma. Zo verschijnen onder andere de speciale Videoland-editie van 'De Verraders', de realityserie van Famke Louise en Denzel, de kerstreünie van 'Love Island', een nieuw seizoen van 'Força Koeman' en de nieuwe crimeserie 'Woensel West' op het platform.

Fans van 'Mocro Maffia' kunnen zich verheugen op de korte film 'Mocro Maffia Meltem' in aanloop naar het nieuwe seizoen van de hitserie. Voor liefhebbers van internationale series verschijnen het nieuwste - en laatste - seizoen van 'Keeping up with the Kardashians' en een nieuw seizoen van 'The Blacklist.' Ook is er deze maand een ruim aanbod aan zowel Sinterklaas- als kerstcontent.

'Niks Vreemds Aan'

Suus houdt van haar ietwat doorsnee leven en van haar man Mats, maar weet ook dat het vuur in haar huwelijk al een tijdje gedoofd is. In een dappere poging om de passie te doen herleven, meldt ze hen in een opwelling aan voor een swingers-app. Te druk met het schrijven van zijn nieuwe boek, stemt Mats gedachteloos in, zich niet bewust van hetgeen hem eigenlijk gevraagd werd. Maar wanneer Xander en Daniëlle op de stoep staan, wordt het allemaal wel heel echt.

'Niks Vreemds Aan' is vanaf 1 december te zien bij Videoland.

'Keeping up with the Kardashians' S20

Ook al verandert er veel voor de Kardashian familie, toch blijven Kim, Kourtney, Khloe en de rest van de Kardashian/Jenner clan vastbesloten om te onthouden dat familie altijd op de eerste plaats komt. Hoewel de familieleden het vaak oneens zijn, steunen ze elkaar uiteindelijk altijd ongeacht de vele controverses, en dat zijn er veel. Naarmate de bekendheid van de familie toeneemt, worden ze steeds afhankelijker van elkaar voor steun bij alle hoogte- en dieptepunten van het in de schijnwerpers staan.

Het allerlaatste seizoen van 'Keeping up with the Kardashians' is vanaf 2 december te bingen bij Videoland. S15 t/m S19 zijn ook te zien bij Videoland.

'The Blacklist' S9

'The Blacklist' draait al acht seizoenen lang om Raymond 'Red' Reddington, een van de meest gezochte misdadigers van de VS, en FBI-agenta Elizabeth Keen die zijn professionele partner wordt. Het onwaarschijnlijke duo blijkt verrassend effectief. In de finale van seizoen 8 zagen we hoe Liz en Red crimineel Neville Townsend wisten te verslaan, maar niet konden ontkomen aan de dreiging die Townsend gepland had staan. Liz twijfelde toen ze haar vijand in het vizier had en werd neergeschoten door Townsends rechterhand... Hoe zal het Red vergaan zonder zijn partner in crime in seizoen 9?

'The Blacklist' seizoen 9, aflevering 1 t/m 9 zijn vanaf 3 december wekelijks te zien bij Videoland.

'De Verraders'

Vanaf zondag 5 december gaat het hek naar het landhuis Havixshorst krakend open voor het allereerste Videoland seizoen van 'De Verraders'. Terwijl de zon al lang en breed onder is nemen de verraders intrek in het landhuis. Klaar om te muiten, te verraden en via hun conclaaf chaos te creëren die zijn weerga niet kent. Wordt het een stille nacht of slaan de verraders genadeloos toe? Het eerste seizoen bij Videoland wordt gepresenteerd door Art Rooijakkers.

De Videoland-editie van 'De Verraders' is vanaf 5 december wekelijks te zien bij Videoland.

'Famke & Denzel: Een Nieuw Begin'

Famke Louise en Denzel Slager geven een uniek en exclusief kijkje in hun dagelijks leven als verliefd koppel. Het stel deelt meer dan ooit en de camera’s mogen overal bij zijn. Zo volgt de serie de twee op de voet tijdens alle aspecten van Famke haar zwangerschap, van de zware tot bijzondere momenten. Ook zijn de zoektocht naar een nieuw huis, de verhuizing en alles wat daarbij komt kijken exclusief te zien en delen ze alles over hun carrièreplannen.

'Famke & Denzel: Een Nieuw Begin' is vanaf 7 december wekelijks te zien bij Videoland.

'Mocro Maffia Meltem'

Deze korte Videoland Original film introduceert het nieuwe karakter Meltem, gespeeld door Sinem Kavus. De 40 minuten durende film verschijnt in aanloop naar het vierde seizoen van 'Mocro Maffia'.Het karakter Meltem zit in de creditcardfraude. Een business waarmee ze onder de radar van de politie blijft. De Turks-Nederlandse vrouw is slim en doordacht. Haar enige zwakke plek is haar gokverslaafde vader, die geld heeft geleend van team Paus. Meltem probeert haar vader uit handen van de Mocro Maffia te redden, waarvoor ze naar haar Turks-Duitse familie in Düsseldorf gaat, die net als de Amsterdamse Mocro Maffia in coke handelt.

'Mocro Maffia Meltem' is vanaf 10 december te zien bij Videoland.

'Woensel West'

Deze brutale crimeserie vertelt over het leven in een volksbuurt en de worstelingen binnen de lagere economische klasse. Hoofdrolspelers Fresku, Theo Maassen en Mike Weerts zorgen voor spannende scènes, harde grappen en tragische momenten. Er wordt een schets gemaakt van de iconische probleemwijk in Eindhoven: Woensel West. Deze buurt raakt langzaam gegentrificeerd en belandt in een totale culture clash tussen boeren, hipsters en straattuig.

'Woensel West' is vanaf 15 december te bingen bij Videoland.

'Jomanda: Het Echte Verhaal'

Televisielegende Tineke de Nooij, gossip-journalist Ben Holthuis, vriend Johan Vlemmix, fans en andere intimi vertellen over Joke Daman, beter bekend als Jomanda. In de jaren ‘90 brak zij door en groeide uit tot misschien wel het grootste en meest omstreden spiritueel medium dat Nederland ooit gekend heeft. Van haar succesvolle opkomst tot haar ondergang: alles komt aan bod in deze vierdelige documentaireserie.

'Jomanda: Het Echte Verhaal' is vanaf 15 december in zijn geheel te zien bij Videoland.

'Rundfunk: Jachterwachter'

Wat een ongelooflijke k*tcamping.

De keihard werkende Wachtopzichter (Yannick van de Velde) runt zonder hulp camping HIVO. De komst van de uitgeleefde ex-wereldster Ronnie Bosboom Jr. (Tom van Kalmthout) lijkt een zegen, maar wanneer hij op de vlucht blijkt voor gevaarlijke criminelen, moet het duo er alles aan doen om de camping te redden. En dat dan allemaal heel grappig.

'Rundfunk: Jachterwachter' is vanaf 17 december te zien bij Videoland.

'De Verhulstjes' S2

Gert Verhulst, zijn vrouw Ellen, zoon Viktor, dochter Marie, haar vriend Jef en honden Leo en Marcel geven opnieuw een unieke inkijk in hun leven. In het tweede seizoen gaan De Verhulstjes op vakantie naar het zonnige Saint-Tropez!

'De Verhulstjes' S2 is vanaf 18 december te bingen bij Videoland.

'Videoland Special Ranking The Stars'

'Ranking The Stars' kent dit seizoen een speciale feestdagenspecial met Videoland-gezichten. In deze special krijgt een panel van tien bekende Videoland-gezichten vragen voorgeschoteld die van te voren beantwoord zijn door het publiek. Het publiek heeft de deelnemers een plek gegeven op een lijst van één tot tien en het is dan ook aan de BN’ers weer de taak om elkaar ook te ranken van één tot tien en te raden waar zij zijn geplaatst.

De feestdagenspecial van 'Ranking the Stars’ is vanaf 23 december te zien bij Videoland.

'Love Island Xmas Reunion'

De finalisten van het afgelopen 'Love Island'-seizoen komen na ruim een half jaar weer samen, dit keer in een winterse duinvilla in Noordwijk, en samen luiden ze de Kerstdagen in. Donny en Rowenna, Nina en Paulo, Deniz en Loesje, en natuurlijk de winnaars Job en Esmee treffen elkaar onder de mistletoe en vertellen aan presentatrice Holly Brood hoe het met ze gaat en wat ze de afgelopen tijd allemaal hebben meegemaakt. Een aantal vaste 'Love Island'-elementen mag natuurlijk niet ontbreken in deze XMas Reunion. Zo zijn er de bekende BERICHTJES en spelen de finalisten een typische Love Island Challenge.

'Love Island Xmas Reunion' is vanaf 24 december te zien bij Videoland.

'Força Koeman' S3

Op dit moment wordt gewerkt aan het derde seizoen van 'Força Koeman'. De driedelige documentaireserie 'Força Koeman' S3 is vanaf 27 december in zijn geheel te zien bij Videoland.

'Please Hate Me'

Haat-comments, bedreigingen en discriminatie zijn de laatste jaren explosief toegenomen. Wat is toch onze fascinatie met online haten? Roddel en achterklap zijn van alle tijden, maar met social media er is een perfect platform ontstaan om haat aan te wakkeren en zelfs aan te moedigen. En als algoritmes haat-comments beter laat scoren dan positieve reacties, dan is het inspelen op haat een logisch gevolg. 'Please Hate Me' is een intiem portret van de eerste digitale generatie hate-watch celebrities die online haat gebruiken om te groeien, te verdienen en eigenwaarde te ontlenen.

De documentaire 'Please Hate Me' is vanaf 29 december te zien bij Videoland.

Binnenkort bij Videoland

'Love Life' S2

In seizoen twee staat een geheel nieuw karakter centraal, namelijk Marcus Watkins (William Jackson Harper). Het verhaal begint als Marcus' wereld op zijn kop lijkt te staan, omdat hij net uit een lange relatie komt. We volgen hem in zijn zoektocht naar wat hij dacht al te hebben gevonden: liefde.

'Love Life' S2 is vanaf 18 november te bingen bij Videoland. S1 is al te zien bij Videoland.

'Prince Charming' S2 + 'Videoland Viewing Party: Prince Charming'

Opnieuw gaat een begeerlijke vrijgezelle man op zoek naar de liefde van zijn leven vanuit een prachtig palazzo in Italië. De 28-jarige Chris staat centraal in het tweede seizoen van de romantische datingshow. Liefde en romantiek voeren de boventoon in Chris' zoektocht naar liefde. Lukt het hem om zijn droomman te vinden?

'Prince Charming' is vanaf 24 november wekelijks te zien bij Videoland.

De wekelijkse 'Videoland Viewing Party: Prince Charming,' gepresenteerd door Robbert Rodenburg, is vanaf 25 november wekelijks te zien bij Videoland.

'Twins of Gold'

Toen tweelingzussen Esther en Anne Vedder erachter kwamen dat ze wel heel hard moeten werken om één spijkerbroek bij elkaar te sparen, besloten ze zelf te gaan ondernemen. In vijf jaar tijd is hun idee om gepersonaliseerde sieraden te lanceren uitgegroeid tot een succesvol bedrijf dat levert door heel Europa. Wie zijn deze vrouwen uit Nijkerk eigenlijk, wat is hun verhaal en wat doen ze allemaal als ze niet in de spotlights staan? Hoe werken ze samen met bekende mensen als Rita Ora, Sylvie Meis en Chantal Janzen?

De driedelige docuserie 'Twins of Gold' is vanaf 29 november te bingen bij Videoland.

Sinterklaas bij Videoland

Videoland laat het heerlijk avondje niet stilletjes voorbijgaan. Kijk de volgende Videoland Originals over de goedheiligman nu direct:

'De Grote Sinterklaasfilm: Waar is Sinterklaas?'

Sinterklaas denkt dat de Pieten hem te oud en overbodig vinden. Teleurgesteld verlaat hij het kasteel en belandt bij toeval op het dak van Shanti. Zij verstopt Sinterklaas op haar zolderkamer, want oma mag hem niet ontdekken. In de tussentijd proberen de Pieten Sinterklaas te vinden, want zonder hem geen Sinterklaasfeest. Lukt het Shanti om Sinterklaas en de pieten op tijd te herenigen? Met Robert ten Brink in de hoofdrol.

'De Grote Sinterklaasfilm: Waar is Sinterklaas?' is nu te zien bij Videoland.

'De Club van Sinterklaas: Het Pietendiploma'

Op het kasteel van Sinterklaas maakt iedereen zich klaar voor pakjesavond. Dan melden zich de meiden van KADO. Ze zijn door Sinterklaas uitgenodigd om hun Pietendiploma te halen. Maar dan moeten ze wel alle onderdelen halen, inclusief het klimmen en klauteren. Er is alleen één probleem: ze hebben last van hoogtevrees...

'De Club van Sinterklaas: Het Pietendiploma' is nu te zien bij Videoland.

Kerst bij Videoland

Niet alleen Sinterklaasfans, ook echte kerstfanaten halen hun hart op bij Videoland.

'All You Need is Love'

Maarten ter Horst, presentator van 'All You Need Is Love', verdwijnt vlak voor de uitzending van de befaamde kerstspecial. Hij vlucht zonder dat zijn redactie het weet naar de Schotse hooglanden. De kerstspecial komt steeds dichterbij en producer Olav zoekt wanhopig naar een nieuwe host. Ondertussen bereidt ook de rest van Nederland zich voor op kerstavond. Lukt het om zonder Dr. Love gebroken harten te lijmen en geliefden te herenigen?

'All You Need is Love' is nu te zien bij Videoland.

'The Holiday'

De Amerikaanse Amanda en de Engelse Iris ruilen tijdens de kerstdagen twee weken van huis. Beide vrouwen zijn teleurgesteld in de liefde, maar lijken in hun tijdelijke woning het geluk weer te vinden.

'The Holiday' is nu te zien bij Videoland.