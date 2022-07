Dit zie je in augustus op Boomerang

Weet je zeker dat je speelgoed nog op dezelfde plek ligt als waar je het vanmorgen hebt achtergelaten? De jonge Masko kan veranderen in levend speelgoed.

De armbanden die hem deze krachten geven, moet hij uit de handen zien te houden van het kwaad; gevaarlijk speelgoed dat ook tot leven wil komen.

Ga mee op avontuur met Masko en zijn vrienden in Power Players. Vanaf 8 augustus elke dag te zien om 7.00 uur, alleen bij Boomerang!

GRIZZY AND THE LEMMINGS OP WERELDREIS

VANAF 13 AUGUSTUS

Ieder weekend van 13.00 - 15.00 uur

Nadat de Lemmings het huis van de boswachter midden in de Canadese bossen op zijn kop te hebben gezet, gaan Grizzly en de Lemmings op wereldreis en ze nemen jou mee. Ze maken niet alleen steden onveilig, maar ook het reizen is vol avontuur. Houden ze het met elkaar uit of zetten de Lemmings ook buiten de Canadese bossen de boel op stelten? Dit wordt weer lachen geblazen.

'Grizzy en de Lemmings op Wereldreis' zie je vanaf 13 augustus ieder weekend van 13.00 uur – 15.00 uur, alleen bij Boomerang!

THOMAS DE STOOMLOCOMOTIEF

VANAF 8 AUGUSTUS

Stap aan boord en ontdek de mini afleveringen van 'Thomas de Stoomlocomotief'. In deze twee minuten durende afleveringen neemt 'Thomas de Stoomlocomotief' je mee op een kort avontuur langs verschillende culturen, perrons en ontmoet hij nieuwe locomotieven samen met zijn vriendjes.

De gloednieuwe korte afleveringen van 'Thomas de Stoomlocomotief' zie je vanaf 8 augustus, bij Boomerang.

ZOMERPLEZIER MET SCOOBY-DOO EN TOM & JERRY

NU TE ZIEN

Iedere dag van 08.30 - 12.30 uur

Nu het lekker weer is buiten, is het de hoogste tijd voor zomerplezier met de nodige lol en mysteries. Bekijk verschillende films en marathons van onder andere 'Be Cool, Scooby-Doo!', 'The Tom and Jerry Show' en 'Tom and Jerry in New York'. Dat wordt gegarandeerd lachen met de hele familie.

Lach mee met Scooby-Doo en Tom & Jerry, iedere schooldag en in het weekend om 8.30 uur, alleen bij Boomerang.