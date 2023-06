Dit zie je donderdag in 'Nick, Simon & Kees: The Beatles'

Nick, Kees en Simon hebben een ontmoeting met de halfzus van John Lennon. Ze vertelt over haar broer op een plek die tekenend is voor hun jeugd: Strawberry Field.

Het is tijd om hun avontuur in Liverpool af te sluiten en dat doen ze op een bijzondere manier. Nick en Simon zingen onder begeleiding van een strijkkwartet het liedje ‘Eleanor Rigby’, op de plek waar John Lennon en Paul McCartney elkaar ooit ontmoeten. Ze vervolgen hun reis in Londen, de stad waar The Beatles wereldberoemd werden. Hier hebben ze afgesproken met David Stark en Richard Porter. Beide heren zijn al jaren Beatles fan en weten alles over de band en hun tijd in Londen.

'Nick, Simon & Kees: The Beatles', donderdag 8 juni om 21.30 uur op NPO 1.