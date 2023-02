Dit zie je dinsdagavond in 'Opsporing Verzocht'

3 oktober afgelopen jaar overleed Frits van de Voort uit Amsterdam op 63-jarige leeftijd, na een lijdensweg van 2 jaar. Frits raakte volledig verlamd nadat hij op 29 mei 2020 bij het mountainbiken over een balk in het Amsterdamse Bos viel.

De senior purser van de KLM, die ondanks zijn complete hoge dwarslaesie aan ernstige zenuwpijnen leed, koos voor euthanasie.

De balk die Frits’ val veroorzaakte werd mogelijk opzettelijk neergelegd. De afgelopen jaren heeft de politie al veel onderzoek in en rond het Amsterdamse Bos gedaan om de toedracht van het fiets-ongeluk duidelijk te krijgen. Er is nu een beloning van 15.000 euro voor de tip die de val opheldert. In de uitzending van 'Opsporing Verzocht' een interview met de weduwe van het slachtoffer, en aanknopingspunten in het onderzoek.

OM Rotterdam zoekt personen achter projecties Erasmusbrug

Tijdens Oud-en-Nieuw werden op de Erasmusbrug in Rotterdam beledigende en discriminerende teksten geprojecteerd. Het OM heeft een onderzoek gestart om de dader of daders te traceren en vervolgen. In de uitzending wordt besproken welke sporen er op dit moment zijn.

Slachtoffer liquidatie Hoensbroek werd meegelokt na opzettelijke aanrijding

Op 2 mei 2021 werd de 29-jarige Keyvan Pishbin aan de Schuureikenweg in Hoensbroek doodgeschoten. Rechercheurs hebben inmiddels een vermoeden hoe Pishbin die dag werd meegelokt naar deze locatie. Op dashcam-beelden van een medeweggebruiker is te zien hoe Pishbin even eerder op de A76 bij Spaubeek vol in de remmen moet voor een invoegende auto-ambulance. Even later volgde alsnog een botsing. De inzittenden van de auto-ambulance vroegen Keyvan hen te volgen voor het afhandelen van de schade. Zo belandde Pishbin die middag op de Schuureikenweg, waar hij niet lang erna werd doodgeschoten. In Opsporing Verzocht o.a. bewakingsbeelden en meer over deze opmerkelijke zaak.

Verder rond 20.30 uur op NPO 2 onder andere aandacht voor de twee recente overvallen op een Roosendaals tankstation, een reeks berovingen in de Limburgse regio Parkstad en de zoektocht naar de man die een 19-jarige Amsterdammer in Purmerend neerstak.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 7 februari om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.