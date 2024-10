Dit zie je dinsdag in 'Vier Handen op Eén Buik'

Demona (20) heeft een turbulente jeugd achter de rug. Ze raakt zwanger van haar twintig jaar oudere vriend, waar ze een ingewikkelde verstandhouding mee heeft.

Daarom is Demona, tegen haar zin, in een moeder-kindhuis terecht gekomen. Op deze plek krijgt ze alle hulp die ze nodig heeft. Ze maakt zich zorgen over hoe de hechting met haar kindje zal verlopen en over de toekomst van haar relatie met de vader. De vrolijke en krachtige Saar Koningsberger staat Demona bij in deze spannende periode.

'Vier Handen Op Eén Buik', dinsdag 8 oktober om 20.30 uur bij BNNVARA op NPO 3.