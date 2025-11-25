Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

In 'Opsporing Verzocht' dinsdag de eerste bewakingsbeelden rond een woningoverval op zondag 26 oktober in Nederhorst den Berg. Vier daders drongen daarbij 's nachts het huis van twee zestigers aan de Hinderdam binnen.

Het echtpaar werd onder meer bedreigd met een automatisch wapen, vastgebonden en zowel de man als de vrouw werden uitgescholden. Zeer wrang detail: de daders wensten het echtpaar bij hun vertrek nog een ‘prettige nacht’. In de uitzending een reconstructie van de overval en beelden mèt geluid van de daders en hun auto.

Nieuwe beelden rond dood man Venlo

Op woensdagmiddag 3 september vonden toeristen een levenloos lichaam in een bosje naast de Maas. Het bleek de 47-jarige Stefan Schmid. Een woordvoerder van de politie in Limburg deelt vanuit de meldkamer in Apeldoorn nieuwe details in het onderzoek en toont belangrijke nieuwe bewakingsbeelden.

Medewerker bar spreekt vernieler aan: twee maanden vloeibaar voedsel

De recherche in Amsterdam hoopt nog altijd op een gouden tip over een zware mishandeling op het Centraal Station. Er is gefilmd hoe een man daar een reclamebord van de ‘Brewdog’ vernielt. Wanneer een medewerker alleen aan de man vraagt wat hij aan het doen is, krijgt hij direct zo’n harde klap dat zijn kaak breekt. Het slachtoffer kon twee maanden alleen vloeibaar voedsel eten en is doodsbang het slachtoffer nogmaals tegen te komen.

Straatrover bedreigt tiener met mes en steelt nep-Gucci

Een tiener van vijftien jaar is onder bedreiging van een mes beroofd van zijn tasje toen hij 16 juni op een bankje in een Haags park zat. De verdachte van de straatroof is op zijn vlucht gefilmd. Hij dacht vermoedelijk een originele Gucci-tas te hebben geroofd, het bleek een nepper.

Verder onder andere aandacht voor een nepagent in Gouda, een mishandeling in Deventer en een schietincident aan de Cornelie van Zantenstraat in Den Haag, waarbij een 41-jarige man van vier hoog naar beneden sprong, vermoedelijk om aan een schutter te ontkomen.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 25 november om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.