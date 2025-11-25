Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Staf Coppens onthult tijdens reünie hoe hij zich zelf liet misleiden door meesterverrader Omar Souidi
Dit eet je deze week dankzij 'Dagelijkse Kost'!

Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

dinsdag 25 november 2025
Foto: AVROTROS - © Joy Hansson 2025

In 'Opsporing Verzocht' dinsdag de eerste bewakingsbeelden rond een woningoverval op zondag 26 oktober in Nederhorst den Berg. Vier daders drongen daarbij 's nachts het huis van twee zestigers aan de Hinderdam binnen.

Het echtpaar werd onder meer bedreigd met een automatisch wapen, vastgebonden en zowel de man als de vrouw werden uitgescholden. Zeer wrang detail: de daders wensten het echtpaar bij hun vertrek nog een ‘prettige nacht’. In de uitzending een reconstructie van de overval en beelden mèt geluid van de daders en hun auto.


Nieuwe beelden rond dood man Venlo
Op woensdagmiddag 3 september vonden toeristen een levenloos lichaam in een bosje naast de Maas. Het bleek de 47-jarige Stefan Schmid. Een woordvoerder van de politie in Limburg deelt vanuit de meldkamer in Apeldoorn nieuwe details in het onderzoek en toont belangrijke nieuwe bewakingsbeelden.

Medewerker bar spreekt vernieler aan: twee maanden vloeibaar voedsel
De recherche in Amsterdam hoopt nog altijd op een gouden tip over een zware mishandeling op het Centraal Station. Er is gefilmd hoe een man daar een reclamebord van de ‘Brewdog’ vernielt. Wanneer een medewerker alleen aan de man vraagt wat hij aan het doen is, krijgt hij direct zo’n harde klap dat zijn kaak breekt. Het slachtoffer kon twee maanden alleen vloeibaar voedsel eten en is doodsbang het slachtoffer nogmaals tegen te komen.

Straatrover bedreigt tiener met mes en steelt nep-Gucci
Een tiener van vijftien jaar is onder bedreiging van een mes beroofd van zijn tasje toen hij 16 juni op een bankje in een Haags park zat. De verdachte van de straatroof is op zijn vlucht gefilmd. Hij dacht vermoedelijk een originele Gucci-tas te hebben geroofd, het bleek een nepper.

Verder onder andere aandacht voor een nepagent in Gouda, een mishandeling in Deventer en een schietincident aan de Cornelie van Zantenstraat in Den Haag, waarbij een 41-jarige man van vier hoog naar beneden sprong, vermoedelijk om aan een schutter te ontkomen.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 25 november om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Opsporing Verzocht op tv
Woensdag 26 november 2025 om 13u20  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Dinsdag 2 december 2025 om 20u25  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Woensdag 3 december 2025 om 13u25  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Dinsdag 25 november 2025 om 20u25  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. Uw tips maken het verschil. Actuele opsporing met Anniko van Santen.

Taylor Swift - The Life Of A Showgirl (Sweet And Vanilla Perfume) (LP)
CD
Beste Zangers Seizoen 2025 (CD)
CD
Metejoor - 3 (CD)
CD
Persbericht AVROTROS
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

logo VRT Canvas logo

Franco klom op van eenvoudige soldaat tot generaal, tot de Spaanse Republiek in 1931 zijn carrière abrupt stopzette. Maar de burgeroorlog die volgde, werd zijn kans om alles te veranderen. Hoe werd Franco de man die decennialang over Spanje zou heersen? En wat zegt zijn opkomst over de fragiele balans tussen democratie en dictatuur?

'Franco: The Last Inquisitor', om 21.25 uur op VRT Canvas.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 14:50
    Dierendokters 24/7
    07:00
    Karrewiet met VGT
  • 13:00
    Herfstbeelden
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 14:50
    Lu en de dolle boel minis
    07:00
    Kaatje zingt
  • 14:15
    Wittekerke
    13:00
    VTM Nieuws (13 uur)
  • 14:45
    Achter gesloten deuren
    03:00
    Geen uitzending
  • 14:30
    Angel
    06:00
    Qmusic
  • 14:40
    All New Traffic Cops
    07:00
    Willy
  • 14:50
    Christmas Scavenger Hunt
    05:25
    Mystery on Mistletoe Lane
  • 10:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 14:10
    Komen eten
    06:00
    Radio Nostalgie
  • 14:25
    FBI
    06:40
    Friends
  • 14:50
    Hawaii Five-0
    06:45
    Wordt aangekondigd
  • 14:45
    The Block Australia
    07:20
    Wild van Wild
  • 14:20
    Snapped
    06:40
    Cold Case
  • 14:00
    Herhalingslus
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 14:43
    Mijn tuin
    06:00
    Wordt aangekondigd
  • 14:20
    De Chalet, Hollandse Maatjes
    06:45
    A la carte
  • 14:40
    The Count of Monte Cristo
    06:00
    Death in Paradise
  • 14:05
    Station 19
    06:40
    Storage Wars
  • 14:00
    NOS het vragenuurtje
    07:00
    NOS Journaal 07.00 uur
  • 14:10
    NPO Doc: Moeder Suriname
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 14:45
    Nils Holgersson
    05:55
    Ziggy en de Zootram