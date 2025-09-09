Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

In 'Opsporing Verzocht' geven politie en justitie vanavond een inkijk in het onderzoek naar de dood van de 50-jarige Jaïr Römer in Amsterdam.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe Jaïr op 4 januari vanaf zijn verblijfplaats naar buiten loopt op de Poeldijkstraat in Amsterdam. Getuigen zagen hem daarna bij anderen in een auto stappen. Zes dagen later werd zijn levenloze lichaam gevonden in een trappenhuis aan het President Steynplantsoen.

'Dit is onmogelijk. Dit kan niet…'

De vader en broer van Jaïr doen vanavond hun verhaal over het verlies en uiten hun afschuw over wat er met Jaïr is gebeurd. Zo heeft de politie bewakingsbeelden waarop een skeelerende man met een gevuld winkelwagentje is te zien. In het onderzoek wordt rekening gehouden met het scenario dat in dat wagentje op dat moment het lichaam van Jaïr werd vervoerd. Hoewel er meerdere verdachten zijn aangehouden, hoopt de politie met een beloning van 15.000 euro op meer duidelijkheid over waar, hoe en door wie er dodelijk geweld is toegepast.

Tip leidt naar nieuwe beelden moordverdachte

Vorige dinsdag werd in de uitzending uitgebreid aandacht besteed aan de dood van de 24-jarige Boushra in Almere, begin augustus. Hoofdverdachte is Omar Alhamad (34), de partner van het slachtoffer en vader van haar vijf kinderen. Op dat moment waren Omar en zijn Peugeot 307 SW spoorloos. Dankzij een tip werd de wagen woensdag 3 september al teruggevonden. Inmiddels zijn daardoor nieuwe beelden van Omar veiliggesteld, die hopelijk alsnog leiden naar zijn verblijfplaats.

Verder onder andere aandacht voor:

- de vondst van een dode man in Venlo afgelopen woensdag

- een zware mishandeling naast een vol terras in Zwolle

- beelden van een overval in Almere

- binnengekomen tips

'Opsporing Verzocht', dinsdag 9 september om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.