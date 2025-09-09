Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
Wie wordt Verrader? Speculaties vliegen in het rond tijdens eerste 'Ronde Tafel' met Vincent Fierens
Arnout ontmoet Peter de Grote in 'Interview met de Geschiedenis'

Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

dinsdag 9 september 2025
Foto: AVROTROS - © Joy Hansson 2025

In 'Opsporing Verzocht' geven politie en justitie vanavond een inkijk in het onderzoek naar de dood van de 50-jarige Jaïr Römer in Amsterdam.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe Jaïr op 4 januari vanaf zijn verblijfplaats naar buiten loopt op de Poeldijkstraat in Amsterdam. Getuigen zagen hem daarna bij anderen in een auto stappen. Zes dagen later werd zijn levenloze lichaam gevonden in een trappenhuis aan het President Steynplantsoen.


'Dit is onmogelijk. Dit kan niet…'
De vader en broer van Jaïr doen vanavond hun verhaal over het verlies en uiten hun afschuw over wat er met Jaïr is gebeurd. Zo heeft de politie bewakingsbeelden waarop een skeelerende man met een gevuld winkelwagentje is te zien. In het onderzoek wordt rekening gehouden met het scenario dat in dat wagentje op dat moment het lichaam van Jaïr werd vervoerd. Hoewel er meerdere verdachten zijn aangehouden, hoopt de politie met een beloning van 15.000 euro op meer duidelijkheid over waar, hoe en door wie er dodelijk geweld is toegepast.

Tip leidt naar nieuwe beelden moordverdachte
Vorige dinsdag werd in de uitzending uitgebreid aandacht besteed aan de dood van de 24-jarige Boushra in Almere, begin augustus. Hoofdverdachte is Omar Alhamad (34), de partner van het slachtoffer en vader van haar vijf kinderen. Op dat moment waren Omar en zijn Peugeot 307 SW spoorloos. Dankzij een tip werd de wagen woensdag 3 september al teruggevonden. Inmiddels zijn daardoor nieuwe beelden van Omar veiliggesteld, die hopelijk alsnog leiden naar zijn verblijfplaats.

Verder onder andere aandacht voor:
- de vondst van een dode man in Venlo afgelopen woensdag
- een zware mishandeling naast een vol terras in Zwolle
- beelden van een overval in Almere
- binnengekomen tips

'Opsporing Verzocht', dinsdag 9 september om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.


Opsporing Verzocht op tv
Woensdag 10 september 2025 om 15u20  »
NPO 2
Opsporingsprogramma i.s.m. politie en justitie. Uw tips maken het verschil! Actuele opsporing met Anniko van Santen.
Dinsdag 16 september 2025 om 20u25  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. De oproepen worden vaak aangevuld met bewakingsbeelden, compositietekeningen en reconstructies.
Woensdag 17 september 2025 om 11u20  »
NPO 2
Opsporingsprogramma in samenwerking met politie en justitie. De oproepen worden vaak aangevuld met bewakingsbeelden, compositietekeningen en reconstructies.

Sisi - Seizoen 4 (DVD)
DVD
Superman - 5 Film Collection (Blu-ray)
DVD
Dexter - The Complete Series + Dexter - New Blood
DVD
Persbericht AVROTROS
https://opsporingverzocht.avrotros.nl/
Meer artikels over AVROTROS
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

Kristel Verbeke met 'Zorgen voor Mama'

Kristel gaat met Deborah langs in de bekende sociale woonwijk 'De Braemblokken' op 't Kiel in Antwerpen. Daar woont An met haar partner Tommy en hun samengesteld gezin: dochters Ashley en Jamy, en nakomertje Ruby Ylva. Hun appartement vertoont gebreken, Tommy zit voor 50.000 euro in collectieve schuldenregeling en krijgt geen info van zijn bemiddelaar.

'Zorgen Voor Mama', om 20.45 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:45
    Zorgen voor mama
    06:00
    In bed met Olly
  • 20:35
    De Afspraak
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 21:00
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 20:40
    Over Geld Gesproken
    05:00
    Geen uitzending
  • 20:35
    Overtreders
    03:25
    Geen uitzending
  • 20:40
    The Mummy Returns
    02:00
    Geen uitzending
  • 20:35
    Max Payne
    02:10
    Geen uitzending
  • 20:35
    Definitely, Maybe
    02:45
    The X-Files
  • 20:35
    De Planckaerts
    06:00
    Joe
  • 21:15
    Komen Eten bij Over De Oceaan
    03:05
    Geen uitzending
  • 20:35
    Grey's Anatomy
  • 20:35
    The First 48
    02:20
    Geen uitzending
  • 20:35
    Het roer om
    02:50
    Love Triangle Australia
  • 20:30
    Homicide: Hours to Kill
    02:00
    Rizzoli & Isles
  • 21:11
    Z-Nieuws
    04:43
    Herhalingslus
  • 21:12
    Roger
    05:55
    Sixties To Six
  • 21:10
    Foodies & The City
    02:25
    Snel, Makkelijk & Lekker
  • 21:00
    The Suspicions of Mr Whicher
    03:55
    Midsomer Murders
  • 20:35
    Law & Order: Organized Crime
    02:25
    The Real Housewives of Beverly Hills
  • 20:35
    We zijn er Bijna!
    02:05
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 20:55
    Focus
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 20:20
    De Goudvis
    02:20
    Gezond of gelul?