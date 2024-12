Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

In Noord-Holland zijn twee dadergroepen actief die doelbewust mannen via datingsites in de val lokken. De slachtoffers denken een date te hebben met een vrouw, maar eenmaal op de afgesproken plek worden ze beroofd, mishandeld en/of afgeperst.

Zeker veertien mannen zijn de afgelopen anderhalf jaar slachtoffer geworden, telkens in Noord-Holland.

In de uitzending het verhaal van een 23-jarige man die dacht een afspraak te hebben met een vrouw in Andijk. Hij werd op zondag 27 oktober opgewacht door een groep daders en urenlang vastgehouden. Vanavond in de uitzending belangrijke aanknopingspunten rond de dadergroepen. Eén groep lijkt uit de omgeving van Andijk te komen, de andere uit de omgeving Noord- en Zuid-Scharwoude.

Rotterdamse relschoppers verpesten bruiloftsfeest

Een bruiloftsfeest in Rotterdam-Zuid liep in de zomer van 2023 volledig uit de hand. Na een ruzie begonnen jongeren met stenen en flessen te gooien richting beveiligers en bruiloftsgasten. Een vrouw kreeg een steen op haar hoofd en raakte zwaargewond. Tot nu toe zijn de relschoppers niet herkend. Vanavond worden de beelden van de verdachten herkenbaar getoond.

Man knock-out geslagen in Gorinchem

De politie is dringend op zoek naar de man die op 4 september in Gorinchem een 40-jarige voorbijganger vanuit het niets knock-out sloeg. Het slachtoffer vertelt hoe het hem na een supermarktbezoek ineens ‘zwart voor de ogen’ werd.

Verder in de uitzending

Een uitgebreide reconstructie van een uit de hand gelopen inbraak in Vaals in de nacht van 14 op 15 november. Het slachtoffer werd in zijn borst gestoken en lag vier uur lang op zijn keukenvloer. Hij vertelt zelf hoe hij op het nippertje werd gered.

Drie explosies bij een supermarkt in Antwerpen zijn mogelijk het werk van een Nederlandse dader.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 17 december om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.