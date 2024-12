Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

Dinsdag om 20.25 uur in 'Opsporing Verzocht' een live verbinding met een woordvoerder van de politie in Den Haag, voor de meest recente stand van zaken in het onderzoek naar de fatale explosie aan de Tarwekamp afgelopen zaterdagochtend.

Daders dreigen met vuurwapen en hamer tijdens overval Bataviastad

Tientallen shoppers waren zaterdag 17 augustus getuige van een gewapende overval in outletcentrum Bataviastad in Lelystad, door twee mannen bij een juwelier. Mede dankzij getuigen is de politie belangrijke beelden rond de verdachten op het spoor gekomen.

Nieuwe informatie dood Toon Damen (37) in Tilburg

In de nacht van 1 op 2 augustus 2022 werd Toon Damen aan de Borselestraat in Tilburg van dichtbij doodgeschoten. Vanavond maakt de politie nog niet eerder vertoonde beelden en details rond zijn dood openbaar. Zo zijn er vragen over een gat in de tijdlijn van de laatste avond van Toons leven. Damen was een bekende van de politie.

'Dood aan Dieven'

Bij een reeks van vier explosies op 8 en 9 oktober in Rotterdam en Den Haag zijn opmerkelijke grafitti-teksten gespoten. Er wordt de boodschap ‘Dood aan Dieven’ achtergelaten. Dat gebeurde ook bij een nietsvermoedend echtpaar van in de 70. De actie van met name één van de daders staat duidelijk op beeld. Ook wordt een mogelijk belangrijke rode auto getoond.

Verder aandacht voor onder andere de verouderingsfoto’s van een moordverdachte en beelden van een zware mishandeling in Bergen op Zoom

'Opsporing Verzocht', dinsdag 10 december om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2 .