Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

De politie laat in 'Opsporing Verzocht' nog niet eerder vertoonde beelden zien van de dringend gezochte Sami Bekal Bounouare. Hij werd gisteren op de Nationale Opsporingslijst gezet en staat internationaal gesignaleerd.

Bounouare zou betrokken zijn bij meerdere levensdelicten en is vuurwapengevaarlijk. Er is een beloning van 50.000 euro voor de tip die leidt tot zijn aanhouding.

Vrouw verliest onderbeen bij explosie: beelden van verdachte

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een inwoonster van het Brabantse Nieuwkuijk zwaargewond geraakt nadat er een explosief bij haar voordeur was geplaatst. Toen de vrouw iets hoorde bij die deur, liep ze naar het halletje. Doordat ze vlakbij de ontploffing stond, liep ze ernstig letsel op aan haar beide benen. Inmiddels is duidelijk dat ze één van haar onderbenen moet missen. Vandaag zijn door de politie nieuwe beelden van de mogelijke verdachte gevonden.

Nieuwe informatie coldcase: wie bracht garagehouder Loek van Dam om het leven?

Op 28 januari 1992 werd het levenloze lichaam van ondernemer Loek van Dam in zijn Haagse kantoor gevonden. Van Dam was van dichtbij doodgeschoten. Door nieuwe informatie is het onderzoek heropend. Vanavond een reconstructie van de periode voor zijn dood en toelichting van een woordvoerder van de politie. Ook in dit onderzoek is een beloning uitgeloofd.

Verder worden geblurde beelden van vijf nieuwe verdachten van de ongeregeldheden in Amsterdam getoond en worden herkenbare beelden verspreid van twee mannen die zich de afgelopen week niet bij de politie hebben gemeld. Ook aandacht voor een explosie in Rotterdam, en een oproep rond een onbekende dode man die 2 september in recreatiegebied Vlietland werd gevonden.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 19 november om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.