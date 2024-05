Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

Op 15 juli 2017 werden Pieter en Tae Hoovers aan de Ceintuurbaan in Amsterdam doodgeschoten in het appartement waar ze toen logeerden. Ondanks het tonen van de vermoedelijke schutter in 2018 werd de zaak niet opgelost.

Het coldcaseteam van de politie in Amsterdam komt echter vanavond in de uitzending van Opsporing Verzocht met niet eerder vertoonde beelden en nieuwe informatie over de dubbele moord. Er is nog altijd een beloning van 20.000 euro.

Politie zoekt dader fatale dierenmishandeling

Ondanks grote aandacht en verontwaardiging op social media, is de politie nog altijd op zoek naar de man die in Amsterdam kat Miesje (13) doodsloeg. In 'Opsporing Verzocht' vanavond aandacht voor de zaak, met de beste beelden van de dader en een interview met de baas van de kat.

Vlissingen: poging moord/doodslag bij pleintje met spelende kinderen

In Vlissingen hebben de afgelopen tijd opvallend veel schietincidenten op de openbare weg plaatsgevonden. Er wordt vermoedelijk een ruzie in het criminele milieu op straat uitgevochten. Vanochtend nog werden vier verdachten aangehouden. De politie deelt vanavond beelden van één van de recente incidenten. Op zaterdagmiddag 17 februari werd vanuit een rijdende auto het vuur geopend op een passant, vlak naast een pleintje met spelende kinderen.

Wie is de onbekende dode in Nederhemert? Politie maakt post-mortem tekeningen

Op 16 december werd op de oever naast het Heusdensch Kanaal een overleden man gevonden. Hij is mogelijk door een misdrijf om het leven gekomen. Ondanks snelle oproepen werd zijn identiteit niet vastgesteld. Dat gaat hopelijk na vanavond veranderen door de publicatie van twee zogenaamde post-mortem tekeningen, die een indruk geven van hoe het slachtoffer er bij leven heeft uitgezien.

Reeks explosies Vlaardingen: 50.000 euro beloning èn beelden 23e incident

Vorige week werd duidelijk dat het OM een beloning van een halve ton uitlooft voor de concrete tip die leidt naar de opdrachtgever (of - gevers) van een reeks explosies in Vlaardingen. Ook worden voor het eerst beelden gepubliceerd van de daders van de meest recente explosie, vorige week maandag aan de Gretha Hofstralaan.

Daarnaast onder andere aandacht voor een verijdelde overval in Bussum, pinfraude en een tankstation overval in Waalre.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 28 mei om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.