Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

In het Zuid-Hollandse Rozenburg loopt een onderzoek naar de aanval op een destijds 19-jarige inwoonster. De jonge vrouw liep 29 april rond 10 uur 's avonds door een woonwijk toen ze merkte dat ze werd achtervolgd door een nog altijd onbekende jonge man.

Op de Beukenlaan viel hij haar zonder iets te zeggen aan met een mes. Ze raakte daarbij ook gewond, vóór de inzittenden van een toevallig langsrijdende auto ingrepen. De politie maakt zich grote zorgen dat deze dader nog altijd vrij rondloopt, mede omdat zijn motief niet duidelijk is. Wilde hij haar beroven, had hij een seksueel of ander motief? Vanavond in 'Opsporing Verzocht' meer details en beelden van de verdachte.

Criminelen lokken slachtoffers op dating-apps

In het landelijke opsporingsprogramma daarnaast aandacht voor twee misdrijven, waarbij criminelen zich hebben gericht op mensen die gebruik maken van dating-apps. Op 6 september zou een man in Noord-Brabant een afspraak hebben met ene ‘Mike’. Mike kwam echter nooit opdagen, wèl twee nep-agenten die het slachtoffer voor een groot bedrag wisten te bestelen. In de uitzending wordt uitgelegd hoe ze dat voor elkaar kregen. De politie is bang dat meer mensen op dezelfde manier benaderd zijn of gaan worden. Ook in Tilburg werd een man slachtoffer door een nep-date. Hij had afgesproken met een vrouw op een afgelegen plek, maar werd daar aangevallen door twee mannen die hem neerknuppelden. Dit slachtoffer wacht momenteel op een oogprothese.

Politie toont voetbalvandalen PEC Zwolle - FC Den Bosch

Op 3 maart won voetbalclub PEC Zwolle in het thuisstadion met 13-0 van FC Den Bosch. Op beelden is te zien hoe twee mannen daarna - mogelijk uit frustatie - beginnen met vernielingen. Al eerder bracht een brandstichter de vele bezoekers in gevaar. De politie hoopt met tips onder meer de gemaakte schade op de verdachten te kunnen achterhalen.

Verder aandacht voor onder meer: meerdere winkeldiefstallen, een intimiderende overval op een tankstation in Rucphen en een aantal mooie aanhoudingen naar aanleiding van eerdere uitzendingen.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 5 december om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2.