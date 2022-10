Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

Alleen al in Amsterdam zijn dit jaar meer dan 80 aanslagen met explosieven gepleegd. Ook in de rest van het land wordt een toename gezien van zulke aanslagen. Ze worden vaak in opdracht van zware criminelen uitgevoerd door jonge daders die daarvoor explosieven gebruiken.

In de uitzending van 'Opsporing Verzocht' worden vanavond beelden getoond van vier van zulke recente incidenten waarbij de daders enorm veel risico nemen met de levens van anderen en zichzelf.

Politiewoordvoerder Miriam Slot: 'De explosies worden ingezet in allerlei andere conflicten, bv. om drugs of zelfs simpelweg omdat iemand in de horeca ergens is geweigerd. Het vuurwerk is waarschijnlijk een dreigement, een signaal richting de eigenaar van bijvoorbeeld zo’n horecapand of een bewoner. We vermoeden dat het is bedoeld om zo iemand rechtstreeks af te persen of om een ondernemer indirect te raken door zo een winkel of horecagelegenheid voor langere tijd te laten sluiten. Dat is zware criminaliteit waar waarschijnlijk ook zware criminelen achter zitten. Intimideren met dit soort explosieven is een verdienmodel geworden voor zulke zware criminelen.'

Woningoverval Wassenaar en gijzeling Rotterdam

Daarnaast vanavond meer over de bijzondere vlucht van de drie overvallers die gisterochtend in Wassenaar een 72-jarige inwoonster èn haar drie huisschilders overvielen. Ook worden oproepen gedaan rond twee andere recente misdrijven: een gijzeling en overval in Rotterdam op 20 oktober, en de berovingen van vrachtwagenchauffeurs in Zeeland afgelopen donderdag.

Politie houdt leden cybercrime-bende aan

Daarnaast twee bijzondere geluidsfragmenten in de uitzending. Op een in beslag genomen telefoon van een verdachte van cybercrime, stonden twee filmopnames van een oplichtster. De onbekende vrouw is te horen tijdens twee gesprekken met slachtoffers van bankmedewerker-fraude. Voor het eerst is nu te horen hoe geloofwaardig zulke oplichtingsgesprekken verlopen.

Daarnaast doet het Team Internationale Misdrijven een bijzondere oproep om mogelijke Nederlandse daders van misdrijven tegen de Yezidi te vinden.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 26 oktober om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.