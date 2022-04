Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

In de nacht van 25 op 26 februari is in Tubbergen een 19-jarige vrouw van haar fiets getrokken en aangerand. In de uitzending vertelt het slachtoffer vanavond zelf over de gebeurtenissen die nacht.

De vrouw fietste over de Reutummerweg toen de man opeens uit een inrit kwam. Hij werkte haar naar de grond, hield haar in bedwang met een stroomstootwapen en wist haar naar een weiland te slepen. Een woordvoerder van de politie Oost-Nederland geeft in de studio meer informatie over de dader en andere aanknopingspunten in het onderzoek.

En verder: In de vroege ochtend van woensdag 9 maart ontdekte een wandelaar in het Hambos in Kerkrade het lichaam van een overleden man. Het slachtoffer, de 38-jarige Abdelaziz el Aâmri, bleek te zijn doodgeschoten. Abdelaziz - die bekend stond als Aziz - laat een vrouw en een paar maanden oude babydochter achter. Vanavond wordt een reconstructie getoond van de laatst bekende momenten van het slachtoffer en een aantal opmerkelijke gebeurtenissen in Kerkrade en Heerlen die mogelijk met zijn dood te maken hebben.

Snelkrakers slaan juwelierszaak in puin

In de vroege ochtend van 1 maart hebben vier mannen in Roosendaal juwelierszaak Siebel kort en klein geslagen. Hun hele actie is vastgelegd door bewakingscamera’s. De mannen ramden eerst het hek van de Designer Outlet en bliezen daarna met een explosief de toegangsdeur open. In anderhalve minuut vernielden ze vervolgens het overgrote deel van de vitrines. Hoewel ze hun misdrijf pleegden in Brabant, vermoedt het rechercheteam dat de daders zelf uit Noord-Holland komen.

Ook wordt er onder meer een beroep op kijkers gedaan voor informatie over een overval op een Poolse supermarkt in Rotterdam en een doodsbedreiging in Deurne.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 4 april om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.