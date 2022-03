Dit zie je dinsdag in 'Opsporing Verzocht'

Een student die als bijbaan als nachtportier werkt bij een hotel in Putten, heeft doodsangsten uitgestaan. In de nacht van 26 op 27 november werd de 22-jarige tijdens zijn werkzaamheden overmeesterd door twee overvallers.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe het slachtoffer zowel met een pistool als een machete wordt bedreigd. De politie heeft meer aanwijzingen richting beide daders. Alle sporen worden vanavond op een rij gezet in de uitzending van 'Opsporing Verzocht'.

Op bewakingsbeelden in Den Haag is een uiterst grove en laffe mishandeling vastgelegd. Er is op te zien hoe 15 december een 79-jarige man zijn hondje uitlaat in het Laakkwartier. Hij wordt agressief aangesproken door een man die zijn telefoon wil. De bewakingscamera legde daarna vast hoe het slachtoffer meteen klappen kreeg, met de vuist tegen het hoofd werd geslagen en ook nog een knietje in het gezicht kreeg. Beelden van de mishandeling werden al regionaal verspreid. Door de ernst van de zaak hoopt de politie dat landelijke aandacht en tips van kijkers nu alsnog naar de dader leiden.

Op 3 februari werd tankstation de Liede aan de A200 overvallen door een man met een groot mes. Na het bestuderen van de bewakingsbeelden blijkt dat de dader al een uur vóór de overval in de buurt rondhing. Vermoedelijk wachtte hij op het moment dat er geen klanten in de tankshop zouden zijn. Dat duurde zo lang, dat de man zelfs op de vangrail is gaan zitten. Het rechercheteam hoopt dat getuigen zich dat opvallende gedrag herinneren.

Verder in de uitzending: In het voorjaar van 2020 werd in korte tijd bij 29 zendmasten door heel het land brand gesticht. Dat zorgde voor grote onrust en zorgen omdat een aantal masten daardoor tijdelijk uitviel. Bewoners in de omgeving van zo’n mast konden dan niet bellen, ook niet naar noodnummers.

Op 13 april 2020 werd in Almere zo’n zendmast aan de Sluiskade in brand gestoken. De afgelopen dagen is in die omgeving geflyerd om mensen te wijzen op de uitzending van 'Opsporing Verzocht'. Vanavond wordt door een woordvoerder belangrijke nieuwe informatie gedeeld over de verdachte van die brand.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 22 maart om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.