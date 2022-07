Dit zie je dinsdag in een nieuwe aflevering van 'Au Pairs'

Vier moedige meiden vertrekken naar Miami om daar aan de slag te gaan als au pair. Wendie belandt in een heftige discussie met haar hostmoeder. Gaat ze weg bij haar gezin? Of besluit Wendie toch te blijven?

Imre raakt flink in de war als haar hostmoeder Linda zich plots vreemd gedraagt. Noah krijgt haar eerste rijles van hostvader Perry en Emma is nog steeds alleen met de drie kinderen. Als ontspanning hebben de meiden een uitje naar de Everglades, maar niet iedereen is erbij.

'Au Pairs', dinsdag 19 juli om 20.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.