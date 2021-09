Dit zie je deze week in 'Typisch Ecowijk Culemborg'

Typisch Ecowijk Culemborg op tv

Wilfriede van 91 begint samen met de buren uit seniorencomplex Het Kwarteel iedere dag met de zonnegroet. Goed voor jezelf zorgen is haar devies. Klaas is een echte muziekliefhebber.

De Ecowijk in Culemborg is wereldberoemd, maar in Nederland vrij onbekend. De wijk is autoluw, de huizen zijn energiebesparend en er zijn gemeenschappelijke tuinen en een stadsboerderij.