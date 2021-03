Dit zie je deze week in 'Radar'

Het is niet voor het eerst dat 'Radar' er aandacht aan besteedt, het energielabel voor je huis. Sinds 2015 ben je verplicht een energielabel te overhandigen aan de koper als je je huis verkoopt.

Sinds begin dit jaar ben je verplicht een energieadviseur de keuring te laten doen. Kosten zijn minimaal €200 met prijzen die oplopen tot wel €500. 'Radar' nodigt drie energieadviseurs uit in een huis van een eigenaar die het wil verkopen. Wat controleren ze, waarom zijn er zulke grote prijsverschillen en belangrijkste vraag, wat heb je eigenlijk aan het energielabel? 'Radar' zoekt het uit.

Femke Sprenkeling-Möller viel hoogzwanger uit bed en kwam ongelukkig terecht op haar elleboog. Ze ging naar het ziekenhuis voor een routinematige kijkoperatie in haar elleboog. Na de ingreep bleek haar rechterhand verlamd en blijkt een zenuw doorgesneden. Inmiddels probeert ze al ruim 5,5 jaar de arts en het ziekenhuis aansprakelijk te stellen, echter zonder resultaat. Femke schakelt DAS, haar rechtsbijstandverzekering, in om het ziekenhuis aansprakelijk te stellen voor haar letsel. Alleen zetten die bepaalde stappen waar Femke het helemaal niet mee eens is, dus schakelt ze later een externe advocaat in. Ze zit ondertussen in een impasse en schakelt de hulp in van Fons.

'Radar', maandag 29 maart om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.