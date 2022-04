Dit zie je deze week in 'Opsporing Verzocht'

Vanavond worden in 'Opsporing Verzocht' de eerste beelden getoond rond de man die afgelopen zaterdagavond in Vlaardingen een 21-jarige vrouw neerstak.

Het OM heeft besloten beelden van een verdachte fietser versneld openbaar te maken. Een woordvoerder van de politie geeft vanavond toelichting op het onderzoek.

Zondagmiddag werd in het duingebied bij Egmond aan Zee het lichaam van een overleden man gevonden. Inmiddels is duidelijk dat het slachtoffer een 56-jarige man uit Alkmaar is. Gisteren werd duidelijk dat de man vermoedelijk slachtoffer van een misdrijf is. In Opsporing Verzocht meer details en de eerste onderzoeksvragen. En verder: in de vroege ochtend van donderdag 28 oktober werd een huis in de Kervelstraat in Apeldoorn onder vuur genomen met een automatisch wapen. Daarbij gingen niet alleen kogels door de voordeur van het huis, maar werd ook één van de bewoners op de begane grond geraakt. Michel Zuman (41) overleed niet veel later. Naast onderzoeken of de kogels ook voor hèm waren bedoeld, heeft het rechercheteam inmiddels ook de belangrijkste beelden van de vermoedelijke schutter verzameld.

Den Haag

In mei 2019 overleed de 91-jarige mevrouw Corrie van Geesbergen in haar appartement aan de Erasmusweg in Den Haag. Door haar hoge leeftijd leek dat in eerste instantie een natuurlijke dood tot werd ontdekt dat er sieraden van mevrouw waren verdwenen. Die sieraden droeg het slachtoffer altijd, ze kon ze niet zelf afdoen. Inmiddels is het meest waarschijnlijk scenario dat ze slachtoffer is geworden van iemand die met een babbeltruc haar huis is binnengekomen. Het onderzoek is onlangs opnieuw onder de loep genomen; de laatste aanknopingspunten worden vanavond in de uitzending besproken.

Phishingmethode

Tot slot in de uitzending aandacht voor een nieuwe phishingmethode waarbij slachtoffers worden gelokt met een airfryer, beelden van een serie-inbreker en aandacht voor een brandstichting en vernieling in Terneuzen.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 19 april om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.