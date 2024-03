Dit zie je deze week in 'Groenteman Op Zondag'

Vijf jaar na zijn debuutalbum 'Man in nood' komt Willem de Bruin met de opvolger 'Spuug van God'. Hij gaat op tournee langs Nederlandse poppodia.

In de uitzending speelt Willem live zijn nieuwste single. Yeliz Çiçek en Anke de Jong, hoofdredactrices van modebladen Vogue en Elle', recenseren de fototentoonstelling Express Yourself in het Rijksmuseum en de solo cabaretvoorstelling 'Saman Amini’s Integratieplan'. In de rubriek 'Teenage Kicks' een gesprek met zanger en gitarist Hendrik Jan Bökkers over zijn vroegste culturele en muzikale invloeden. Verslaggever Raïsha Zeegelaar ging op bezoek bij keramiek-kunstenaar Koos Buster.

'Groenteman op Zondag', zondag 3 maart om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.