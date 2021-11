Dit zie je bij RTL in december

Twaalf Nederlanders beginnen aan een levensveranderend avontuur: dankzij een DNA-test en uitgebreid stamboomonderzoek ontdekken ze eindelijk wie ze echt zijn. De twaalf kandidaten hebben allemaal een persoonlijke reden om mee te doen aan deze reis naar het onbekende.

De één is direct na haar geboorte afgestaan, de ander kreeg op latere leeftijd te horen dat ze een andere biologische vader heeft en weer een ander is verwekt dankzij een onbekende donor. Alle deelnemers nemen een DNA-test af. Presentatrice Caroline Tensen en familiedetective Els Leijs gaan met de resultaten aan de slag en beginnen een zoektocht naar naaste familieleden die over de hele wereld kunnen wonen.

'De Reis Van Je Genen' is vanaf dinsdag 7 december wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'Beat The Champions'

Op Tweede Kerstdag trapt Chantal Janzen de tweede reeks van 'Beat The Champions' af bij RTL 4. Onder leiding van Chantal Janzen nemen quizliefhebbers het op tegen een team van vijf superquizzers die stuk voor stuk beschikken over een enorme algemene kennis; De Champions. Deze vijf doorgewinterde quizzers en allesweters zijn net als seizoen één: Abel Gilsing, Cindy Hemink, Devrim Aslan, Diederik Jekel en Nynke de Jong.

'Beat The Champions' is vanaf zondag 26 december wekelijks om 20.00 uur te zien bij RTL 4. Dit tweede seizoen start met een knallende VIP-special.

'Secret Duets'

Kun je een bekend persoon herkennen op basis van zijn of haar zangstem? In 'Secret Duets' zingen vier bekende panelleden wekelijks een duet met een mysterieuze, bekende gast. Zij weten niet met wie zij een duet zingen, want het panellid en de gast worden gescheiden door een muur. Alles draait om één vraag: wie is de persoon aan de andere kant van de muur? Op basis van de stem van hun zangpartner én verschillende hints moeten de panelleden de mysterieuze gast zien te ontmaskeren. Pas als de muur omhooggaat, komen ze erachter met wie zij gezongen hebben! 'Secret Duets' wordt gepresenteerd door Jamai Loman.

'Secret Duets' is vanaf donderdag 30 december wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'De Enige Echte'

Nikkie de Jager presenteert de nieuwe spectaculaire entertainmentshow waarbij het draait om de vraag: wie van de klonen in een professioneel ensemble, is de verborgen bekende Nederlander? Tijdens de show genieten we van verschillende, picture-perfect acts: denk aan een meerkoppige drum-, mime-, buikdans, vuurspuw- of Bollywood routine. Zes personen (één BN’er + vijf klonen) in ensemble die een act opvoeren, maar wie van de klonen is de échte? Dat is de hoofdvraag!

'De Enige Echte' is op donderdag 23 december om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'B&B Vol Liefde: De Aftrap'

Na het succes van het eerste seizoen, stellen voorafgaand aan de tweede serie van 'B&B Vol Liefde' de nieuwe B&B eigenaren zich voor. Met als doel om in een nieuwe serie dates te vinden, en natuurlijk voor ver daarna.

'B&B Vol Liefde: De Aftrap' is op vrijdag 24 december om 22.00 uur te zien bij RTL 4.

'De TV Kijker Van Het Jaar'

In de eindejaarsquiz 'De TV Kijker Van Het Jaar’ zoekt Ruben Nicolai naar de Nederlander die het afgelopen jaar de meeste uren televisie heeft gekeken en daar nog het meeste van onthouden heeft. Honderd kandidaten krijgen in de grootste quizhuiskamer van Nederland 20 verschillende meerkeuzevragen over televisiemomenten uit het afgelopen jaar. De vragen zijn aangekleed met hilarische fragmenten, bekende gasten en persoonlijke tv-verhalen uit het publiek. Een show waarbij je heerlijk thuis op de bank kunt meespelen.

'De TV Kijker Van Het Jaar' is op maandag 27 december om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'All You Need Is Love Kerstspecial'

Robert ten Brink zorgt samen met zijn team voor hartverwarmende herenigingen en romantische verrassingen, want niemand mag met kerst alleen zijn!

'All You Need Is Love Kerstspecial' is op vrijdag 24 december om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

'Oh, Wat Een Kerst!'

In deze speciale kerstaflevering van de nostalgische spelshow 'Oh, Wat Een Jaar!', dompelen teamcaptains Carlo Boszhard en Ruben Nicolai zich, onder leiding van Chantal Janzen, compleet onder in alles wat met kerst te maken heeft. Samen met gasten Francis van Broekhuizen en Buddy Vedder spelen zij de bekende spellen en zingen mee met de bekende hits die allemaal in het teken staan van kerst.

'Oh, Wat Een Kerst!' is op zaterdag 25 december om 20.00 uur te zien bij RTL 4.

'The Masked Singer Oud & Nieuw Special'

De vijf feestelijke karakters die we kennen van vorig jaar zijn terug, gepimpt en nemen het deze avond tegen elkaar op tijdens spetterendesolo’s, duetten en groepacts. Naast deze vijf karakters doet één nieuwkarakter zijn intrede. De panelleden doen wederom hun uiterste best om de identiteit te achterhalen van de BN’ers die schuilgaan achter de maskers. Nieuw dit jaar is dat de spectaculaire show over twee avonden verdeeld is. Op oudjaarsavond gaan zes karakters van start, waarvan er diezelfde avond nog twee afvallen en onthuld worden. Op nieuwjaarsdag is de spectaculaire finale en onthulling van de laatste vierkarakters te zien.

'The Masked Singer Oud & Nieuw Special' is op vrijdag 31 december om 20.30 uur en 23.30 uur te zien bij RTL 4.

'Guido Weijers: De OJC 2021'

Cabaretier Guido Weijers is terug om je een keiharde lachspiegel voor tehouden. En lachen zal je! Terwijl de wereld in de fik staat, legt Weijerseen vergrootglas op de gevoelige plek en raast, alweer voor de elfde keer, dwars door de actualiteit. Een avond vol ongemakkelijke waarheden, gitzwarte humor, vrolijkheid en intelligente grappen. Zonder oordeel, maar met vlijmscherpe tong.

'Guido Weijers: De OJC 2021' is op vrijdag 31 december om 21.30 uur te zien bij RTL 4.

'All You Need Is Love – De Film'

Maarten ter Horst, presentator van 'All You Need Is Love' verdwijnt vlak voor de uitzending van de befaamde kerstspecial. Hij vlucht zonder dat zijn redactie het weet naar de Schotse Hooglanden. De kerstspecial komt steeds dichterbij en producer Olav zoekt wanhopig naar een nieuwe host. Ondertussen bereidt ook de rest van Nederland zich voor op kerstavond. Lukt het om zonder Dr. Love gebroken harten te lijmen en geliefden te herenigen?

'All You Need Is Love – De Film' is op maandag 27 december om 22:00 uur te zien bij RTL 4.

'Huisvrouwen Bestaan Niet 2'

In de tv-première van 'Huisvrouwen Bestaan Niet 2' wordt Gijsje met haar neus op de feiten gedrukt en ze probeert alles in balans te krijgen. Marjolein (de halfzus van Gijsje) wordt opeens wel erg met zichzelf geconfronteerd en beseft dat ze behoorlijk aan het inkakken is. Moeder Loes raakt helemaal in de ban van life coach Bernd en probeert haar dochters ook van zijn idealen te overtuigen, maar hier zitten de meiden totaal niet op te wachten.

'Huisvrouwen Bestaan Niet 2' is op woensdag 29 december om 20.30 uur te zien bij RTL 4.

'Fuck De Liefde'

Lisa zit midden in een scheiding met Jack en zit er even helemaal doorheen. Lisa's vriendinnen besluiten haar als afleiding mee te nemen naar Curaçao. De eerste dagen op het zonnige eiland lopen stroef voor Lisa, totdat ze de charmante wereldreiziger Jim ontmoet. De wispelturige Jack duikt op zijn beurt vol in het vrijgezellenleven en belandt zo in bed met de verleidelijke Cindy.

'Fuck De Liefde' is op woensdag 29 december om 22.30 uur te zien bij RTL 4.

Premièrefilms bij RTL 7

In december heeft RTL 7 op filmgebied voor ieder wat wils in petto. De maand trapt af met een lekker potje schieten en scheuren in twee Transporter films. Verder zijn maar liefst zes tv-premières te zien bij RTL 7, waaronder de Nederlandse titels 'Schone Handen' met Jeroen van Koningsbrugge en 'Bon Bini Holland 2'. En wat te denken van de sci-fi knaller 'Replicas' en het epische verhaal in 'Arctic'. Rond de kerstdagen wordt de 'The Hobbit' trilogie uitgezonden en speciaal voor de jongere kijkers overdag de 'Karate Kid' films en 'Shrek'.

'Premièrefilms bij RTL 7' zijn vanaf woensdag 1 december te zien bij RTL 7.

'RTL 8's Countdown To Christmas'

RTL 8 wordt weer omgetoverd tot The Christmas Channel. Met meer dan honderd kerstfilms zitten kerstliefhebbers wekenlang op hun plek bij RTL 8. Elke dag is er een filmprèmiere en rondom de feestdagen zelf komt RTL 8 met het ultieme kerstcadeau: vanaf 24 december tot en met 26 december worden namelijk tijdens de kerstfilmmarathon non-stop kerstfilms uitgezonden. Pak de dekentjes, de warme chocolademelk en de kerstkransjes er maar bij, want dankzij The Christmas Channel hoef je de bank niet meer af te komen.

'RTL 8’s Countdown To Christmas' is vanaf woensdag 1 december te zien bij RTL 8.

UEFA Champions League

In december staat de zesde en laatste speeldag in de groepsfase van de ‘UEFA Champions League’ op het programma. Ajax neemt het thuis op tegen Sporting Portugal. In Portugal wisten de Amsterdammers indruk te maken met een 1-5 overwinning. Inmiddels staat de doelpuntenteller veel hoger en zien de kenners Ajax als één van de favorieten met spel van hoog niveau. Welke ploegen overwinteren in de Champions League en voor welke ploegen zit het miljoenen bal erop? De beslissende ronde is op 7 en 8 december live te volgen bij RTL 7 en Videoland.

Darts: WK 2022

Zeg 'december bij RTL 7' en je denkt, naast de premièrefilms, aan het WK Darts. Al jaren staat de feestmaand bij RTL 7 in het teken van het meest prestigieuze dartstoernooi ter wereld. De eerste pijlen van deze 29ste editie van het PDC WK vliegen vanaf 15 december in het bord en de finale wordt op 3 januari gespeeld. Titelverdediger dit jaar is de Welshman Gerwin Price die vorig jaar in de finale te sterk was voor Gary Anderson. Nederlander Michael van Gerwen staat de laatste weken weer goed te gooien, zal het hem tijdens het WK lukken om ook daar hoge ogen te gooien?

UCI Champions League: Baanwielrennen

In december gaat ook de 'UCI Track Champions League' in het baanwielrennen verder. Dit is een nieuwe en innovatieve competitie die bestaat uit vijf evenementen. Vier daarvan worden live bij RTL 7 uitgezonden en deze actievolle avonden zijn daarnaast live te zien bij Videoland. Binnen de vijf evenementen worden twee onderdelen gefietst: sprint (The Sprint & The Keirin) en endurance (The Elimination & The Scratch). Alle wereldtoppers komen voorbij, onder wie ook de nodige Nederlandse talenten.