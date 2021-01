'Dit Was Het Nieuws' viert drie mijlpalen in nieuw seizoen

Op 17 mei 1996 werd de allereerste aflevering van 'Dit Was Het Nieuws' uitgezonden. Nu heel wat jaren later heeft het AVROTROS-programma maar liefst drie mijlpalen te vieren: het 25-jarige bestaan, 40e seizoen en de 250e aflevering op 11 februari.

Het jubileumseizoen van 'Dit Was Het Nieuws', waarin presentator Harm Edens en teamcaptains Jan Jaap van der Wal en Peter Pannekoek het nieuws van de afgelopen week onder de satirische loep leggen, is te zien vanaf donderdag 14 januari op NPO 1.

'Dit Was Het Nieuws' heeft in die 25 jaar verschillende teamcaptains voorbij zien komen. Raoul Heertje, Thomas Acda, Peter Heerschop, Marc-Marie Huijbregts, Daniël Arends en Martijn Koning zijn allemaal de revue gepasseerd. Vanaf 2017 zijn Jan Jaap van der Wal en Peter Pannekoek de vaste teamcaptains van het programma. Presentator Harm Edens is er al die jaren bij geweest en heeft slechts één aflevering moeten missen in verband met een dubbele longontsteking.

Gasten van het jubileumseizoen

Teamcaptains Jan Jaap van der Wal en Peter Pannekoek worden bijgestaan door verschillende bekende gasten, zoals Sinan Can, Bram Krikke, Alexander Klöpping, Fons Lambie, Danny Vera, Alex Ploeg, Tygo Gernandt, Andrea van Pol, Gwen van Poorten, Nellie Benner, Adriaan van Dis, Roué Verveer, Noortje Veldhuizen en Alberto Stegeman.

'Dit Was Het Nieuws', vanaf 14 januari om 21.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.