Dit streamt Videoland in oktober

Met de herfst in aantocht en de dagen die korter worden is het dé ideale tijd om onder een dekentje te kruipen en te genieten van Videoland. De start van van 'Gooische Vrouwen' is inzicht, waarin Cheryl, Claire, Anouk en Roelien terugkeren met nog evenveel drama, lief en leed uit het Gooi.

Kijk ook het nieuwe seizoen van 'Holland’s Next Top Model', waarin Bella en Gigi Hadid als speciale gasten schitteren. Maar oktober betekent ook griezelen. Voor horrorliefhebbers zijn de eerste zeven 'SAW'-films beschikbaar, terwijl degenen die toch de voorkeur geven aan gezelligheid zich kunnen verheugen op de Sinterklaasserie 'De Club van Sinterklaas en De Wensfabriek'. Maar ook Kerst valt vroeg dit jaar; om alvast in feestelijke stemming te komen, zijn de eerste kerstfilms nu al te streamen.

'FBI'

'FBI' volgt de interne werking van het FBI-kantoor in New York, waar de vaardigheden, kennis en geavanceerde technologie van het bureau worden ingezet om de stad en het land te beschermen. Special agent Maggie Bell, een ervaren medewerker, en haar partner Omar Adom 'OA' Zidan, die net in dienst is en voorheen undercover werkte bij de drugsafdeling, spelen hierin een belangrijke rol. Vanuit het hightech kantoor in Manhattan leidt assistent-speciaal agent Jubal Valentine de onderzoeken, bijgestaan door analist Kristen Chazal.

Seizoenen 1 tot en met 5 van 'FBI' zijn vanaf 5 oktober te streamen bij Videoland.

'Hollands Next Top Model'

Dit nieuwe, veertiende seizoen is Loiza Lamers wederom de host van de zoektocht naar een nieuw Nederlands topmodel. Yolanda Hadid weet als geen ander wat er nodig is om succesvol te zijn in de fashion industrie. Zij zal zich dit seizoen, naast haar rol als jurylid, nog meer verbinden aan het programma als mentor en coach voor de aspirant modellen. Nieuwe toevoeging aan de jury is Rodney Lam, CEO en co-owner van het internationaal bekende street fashion merk Daily Paper.

In dit nieuwe seizoen zijn er ook een aantal wereldberoemde gasten die hun opwachting maken, waaronder Nikkie de Jager en de dochters van Yolanda Hadid: Bella en Gigi.

'Hollands Next Top Model' is vanaf 7 oktober wekelijks te streamen bij Videoland.

'De Augurkenkoning'

'De Augurkenkoning’ is een realityserie over de markante Oos Kesbeke die aan het roer staat van zijn gigantische tafelzuurimperium. Zijn zoons Camiel en Silvian, de augurkenprinsen, moeten worden klaargestoomd om de zaak op termijn over te nemen.

'De Augurkenkoning' is vanaf donderdag 10 oktober een week vooruit te streamen bij Videoland.

Glory 96

Glory-kickboksers vechten normaal in hun eigen gewichtsklasse, maar maken soms een uitzondering. Zo neemt lichtgewichtkampioen Tyjani Beztati het op 12 oktober in Rotterdam op tegen weltergewichtkampioen Chico Kwasi. Tijdens de staredown bij 'Glory 95' toonde Beztati geen angst voor zijn zwaardere tegenstander. Bij winst wordt hij de derde vechter, na Alex Pereira en Robin van Roosmalen, met titels in twee klassen. De co-main event is ook spannend: middengewichtkampioen Donovan Wisse verdedigt zijn titel tegen Sergej Braun, die eerder Mo Touchassie, Michael Boapeah en Ertugrul Bayrak versloeg.

'GLORY 96' is op 12 oktober vanaf 19.30 uur live te streamen bij Videoland, met Mark Schaaf als presentator en Remy Bonjasky en Melvin Manhoef als analisten.

'Dirty Grandpa'

Over een week gaat de brave advocaat Jason (Zac Efron) trouwen met Meredith (Julianne Hough); een ontzettende control freak. Tussen alle trouwdagstress wil zijn opa (Robert De Niro) opeens een lift naar Florida.

Maar daar is Spring Break in volle gang en komt het aanstaande huwelijk van Jason plots in gevaar. Want via uitzinnige feesten, bargevechten en een epische karaoke nacht is ‘vieze’ opa vast van plan zijn kleinzoon mee te sleuren in de wildste trip van hun leven!

'Dirty Grandpa' is vanaf 14 oktober te streamen bij Videoland.

'De Club Van Sinterklaas En De Wensfabriek'

Het is feest, Danspiet wordt 25 jaar! Voor het bereiken van deze speciale leeftijd krijgt zij een wensmunt van Sinterklaas. Met deze wensmunt kan Danspiet een wens in vervulling laten gaan middels de wensput die in de geheime wensfabriek van Sinterklaas staat. Sinterklaas gebruikt deze munten elk jaar om cadeaus voor de kinderen in Nederland te wensen, hij heeft namelijk niet altijd genoeg tijd om de cadeaus zelf te maken of te kopen. Wanneer de meiden van KADO het geheim van de wensfabriek ontdekken en per ongeluk de wensfabriek tot stilstand laten komen, dreigt het grote Sinterklaasfeest niet meer door te gaan. Zal het de pieten lukken om het Sinterklaasfeest te redden?

'De Club Van Sinterklaas En De Wensfabriek' is vanaf 19 oktober te streamen bij Videoland.

'Gooische Vrouwen'

In het nieuwe, zesde seizoen van ‘Gooische Vrouwen’ heeft de tijd niet stilgestaan. Cheryl, Claire, Anouk en Roelien staan voor een nieuwe fase in hun leven, vol onverwachte uitdagingen en veranderingen. In Het Gooi is het niet meer zoals het ooit was, en wat vroeger vanzelfsprekend leek, is dat nu niet meer. De vier vriendinnen moeten zichzelf opnieuw uitvinden, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan…

'Gooische Vrouwen' is vanaf 27 oktober wekelijk te streamen bij Videoland.

'Marilyn Manson: Unmasked'

In deze serie worden de beschuldigingen in de bredere context van Mansons carrière, zijn snelle opkomst als de zelfbenoemde ‘Antichrist Superstar’ en de controverse rond zijn val uit de gratie onderzocht. Wat waren de gevolgen van deze spraakmakende seksuele beschuldigingen? Via de stemmen van de aanklagers en de bondgenoten van Manson wordt dit uiteengezet en is dit een schokkende weergave van de verschillende verhalen over wat er is gebeurd en hoeveel de samenleving, de wereld van muziek en beroemdheden is veranderd tijdens de afgelopen generatie.

'Marilyn Manson: Unmasked' is vanaf 29 oktober te streamen bij Videoland.

Halloween bij Videoland

Het is een huiveringwekkende Halloweenmaand bij Videoland! De onderhuidse spanning is voelbaar van 'The Blair Witch Project', volg een angstaanjagende strijd tegen een mythisch zeemonster in 'The Black Demon' en raak verloren in de psychologische spanning van 'Antebellum'. En natuurlijk is deze maand voor de echte horrorfans niet compleet zonder 'SAW', waarvan de eerste 7 films te zien zijn. Soms is de spanning zo verschrikkelijk, dat je wel moet blijven kijken!

Kerst bij Videoland

En hoewel het eerst tijd is om lekker te griezelen, kan de Kerst niet vroeg genoeg beginnen! Deze oktober zit je daarvoor goed bij Videoland. Zo wordt de kerststemming al aangewakkerd met 'Miss Christmas', 'A Christmas Love Story' en 'Boyfriends of Christmas Past'. Stream deze films en nog veel meer kerstfilms bij Videoland!