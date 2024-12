Dit streamt Videoland in januari

Deze maand hebben we weer een spetterende lijst in petto, van gloednieuwe dramaseries tot meeslepende documentaires. Voor ieder wat wils, dus ga lekker zitten en begin het jaar goed bij Videoland!

Duik in de criminele drugswereld van Rotterdam in de nieuwe Videoland Original. ‘Safe Harbor’. En het derde seizoen van 'Echte Meisjes In De Jungle' gaat weer van start. De zoektocht naar de allerbeste livesensatie van Nederland gaat beginnen in 'The Headliner'! Of kijk naar de intrigerende documentaire van onze prinses: 'Beatrix'. Herbeleef de magie van het oude Hollywood in Tarentino's meesterwerk, met sterren zoals Leonardo DiCaprio, Brad Pitt en Margot Robbie.

Call Me by Your Name

1 januari

'Is it better to speak or die?'

De gevoelige en gecultiveerde Elio is enig kind van de Amerikaanse-Italiaanse-Franse Perlman-familie. Hij kijkt uit naar weer een luie zomer in de villa van zijn ouders op het prachtige en rustige Italiaanse platteland. Dan arriveert Oliver, een academicus die zijn vader komt helpen met een onderzoek. Er ontstaat een plotselinge en heftige romance tussen de adolescente jongen en de zomergast aan de Italiaanse Rivièra.

'Call Me By Your Name' is vanaf 1 januari te streamen bij Videoland.

'Groundhog Day'

1 januari

Phil Connors is een chagrijnige weerman die naar Punxsutawney wordt gestuurd om daar het jaarlijkse 'Groundhog Day' te verslaan. Hij raakt daar ingesneeuwd en tot zijn grote verrassing wordt hij de volgende dag wakker en is het weer dezelfde dag. Hij begint hier eerst flink misbruik van te maken, door o.a. zijn collega Rita te versieren, maar uiteindelijk moet hij toch een oplossing gaan zoeken als hij niet tot in de eeuwigheid dezelfde dag wil beleven.

'Groundhog Day' is vanaf 1 januari te streamen bij Videoland.

'Kankerlijers'

1 januari

Nick, Iwan en Olivier zijn drie vrienden die net als hun leeftijdsgenoten graag lol maken en kattenkwaad uithalen. Er is echter één verschil tussen hen en de meeste leeftijdsgenoten: alle drie hebben ze kanker en liggen ze op de afdeling kinderoncologie van een ziekenhuis. Ondanks hun situatie vermaken de jongens zich uitstekend met elkaar, zeker als de prachtige Gina op de afdeling wordt opgenomen.

'Kankerlijers' is vanaf 1 januari te streamen bij Videoland.

'Once Upon a Time in... Hollywood'

1 januari

De zomer van 1969. Rick Dalton, een acteur op zijn retour, voelt aan dat zijn dagen als leading man in tv-series stilaan geteld zijn. Hij vindt troost bij zijn rechterhand en stuntman, Cliff Booth genaamd, die tevens zijn chauffeur en klusjesman is. Rick ziet met lede ogen aan hoe Hollywood een nieuw tijdperk ingaat, waarin het toeval wil dat Daltons huis zich vlak naast dat van de beroemde Poolse regisseur Roman Polanski en diens mooie vrouw Sharon Tate bevindt.

'Once Upon a Time in... Hollywood' is vanaf 1 januari te streamen bij Videoland.

'Dear John'

3 januari

Een jonge soldaat John Tyree, is met verlof en wordt verliefd op de schitterende, maar conservatieve studente Savannah Lynn Curtis. De twee beleven een mooie tijd en wanneer John weer op uitzending gestuurd wordt, beloven ze elkaar brieven te schrijven om hun liefde levend te houden. Maar de lange afstand tussen beiden lijkt voor meer problemen te zorgen dan verwacht.

'Dear John' is vanaf 3 januari te streamen bij Videoland.

'Safe Harbor'

10 januari

De internationale Videoland Original serie 'Safe Harbor' volgt de geniale hacker Tobias (Alfie Allen) en zijn ambitieuze beste vriend Marco (Martijn Lakemeier), die vastberaden zijn om de tech-miljardairs van de toekomst te worden. Wanneer ze op de radar van de Ierse Maffia komen, de beruchte Familie Walsh, worden ze onbedoeld meegesleurd in de gevaarlijke wereld van de Europese drugshandel. Sloane (Charlie Murphy) en haar broer Farrell (Jack Gleeson) zijn door hun vader Kieran naar Nederland gestuurd om het familie-imperium uit te breiden en maken dankbaar gebruik van de talenten van Tobias en Marco om het beveiligingssysteem van de Rotterdamse Haven te hacken. Wat begon als one-time job om drugstransporten onopgemerkt veilig te stellen, verandert al snel in een dodelijk kat-en-muisspel waarbij het duo zowel de meedogenloze Ierse Maffia als de autoriteiten voor moet blijven.

De Videoland Original 'Safe Harbor' is vanaf 10 januari te bingen bij Videoland.

'Poker Face'

20 januari

Tech-miljardair en gokker Jake Foley nodigt zijn vrienden uit voor een pokeravond waarbij ze meer geld kunnen winnen dan ze ooit konden dromen. Om te kunnen spelen, moeten ze het echter wel datgene opgeven dat ze hun hele leven al proberen te beschermen ... hun geheimen

'Poker Face' is vanaf 20 januari te streamen bij Videoland.

'De Preselecties van The Headliner'

17 januari

In 'The Headliner' gaan de twee coachteams Kraantje Pappie & Jacqueline Govaert en Typhoon & Nick Schilder de strijd met elkaar aan in de zoektocht naar de allerbeste livesensatie van Nederland. De prijs is er een ‘money can’t buy’: een plek in de line-up van Vrienden van Amstel LIVE 2026. Beide coachteams zijn erop gebrand om de winnaar naar Ahoy te brengen. Zij hebben daarom zelf uit bijna tweeduizend aanmeldingen talenten uitgenodigd om preselectie te komen doen. Hoe het de talenten en coaches daar verging zie je elke week in 'De Preselecties van The Headliner', exclusief bij Videoland.

'De Preselecties van The Headliner' is vanaf 17 januari wekelijks te streamen bij Videoland. 'The Headliner' is vanaf vrijdag 24 januari te zien bij RTL 4.

'Echte Meisjes In De Jungle', S3

27 januari

Beate van der Weide, Daniëlle Balk, Elodie Laay, Greetje Hakvoort, Nicol Kremers, Nycole Dias, Sharon Ipema, Christina Curry, Joan Pronk, Jessica Yu Ching Chu, Jawahir Khalifa en natuurlijk Michella Kox gaan het avontuur van hun leven aan in een nieuw seizoen 'Echte Meisjes In De Jungle'.

In het programma gaan verschillende bekende Nederlandse reality-tv sterren de strijd met elkaar aan in de jungle. Na de eerste twee zeer succesvolle seizoenen van het programma kon een derde seizoen natuurlijk niet uitblijven, wederom onder leiding van Valerio Zeno.

'Echte Meisjes in de Jungle' is vanaf 27 januari wekelijks te streamen bij Videoland.

'Beatrix'

31 januari

Het door schandalen beschadigde koningshuis van Koningin Juliana en Prins Bernhard valt in de schoot van troonopvolger Prinses Beatrix. Op de dag van haar inhuldiging wordt ze geconfronteerd met een volk in opstand. De geboren leider met haar ijzersterke karakter zet alles op alles om de sprookjesfabriek te redden. Maar tegen welke prijs? In deze driedelige documentaireserie vertellen insiders, intimi en experts over het indrukkende leven van Prinses Beatrix: de krachtige vrouw, vriendin en moeder achter het ambt. De verhalen komen tot leven daar waar zij bepalende momenten heeft beleefd en worden visueel ondersteund door exclusief archiefmateriaal van het Nederlands Instituut Beeld en Geluid.

Regisseur en Gouden Kalf-winnaar Joost van Ginkel duikt voor ‘Beatrix’ opnieuw in de wereld van de Nederlandse royals. Eerder maakte hij voor Videoland al het drieluik ‘Prins Bernhard’.

De Videoland Original 'Beatrix' is vanaf 31 januari in zijn geheel te streamen bij Videoland.

Live bij Videoland

Live events, direct te steamen bij Videoland:

'De Vrienden Van Amstel Live 2025'

17 & 18 januari

‘De Vrienden Van Amstel LIVE', vanuit de grootste kroeg van Nederland, keert terug bij Videoland tijdens het vriendenweekend op 17 en 18 januari! De livestream van de show is op vrijdag 17 januari exclusief te streamen bij Videoland, waar jij thuis op de eerste rij zit. En speciaal voor deze nieuwste editie is er naast de livestream op vrijdag ook een backstage stream te zien op zaterdag 18 januari. Hierin neemt Marieke Elsinga je mee achter de schermen en ervaar je het concert op een manier die nergens anders kan!

'De Vrienden Van Amstel Live 2025' is op 17 januari live te streamen bij Videoland.