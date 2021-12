Dit speelt bij Videoland in januari

Binge en geniet ook in het nieuwe jaar weer van heel veel nieuwe Videolandtitels. Januari staat bij Videoland in het teken van 'Big Brother.' Kijk vanaf 3 januari naar maar liefst twee 24/7 livestreams en mis geen moment van de bewoners in het 'Big Brother' huis.

Voor de bingers staan er maar liefst zestien seizoenen van 'Grey's Anatomy' klaar en fans van de serie kunnen zich na korte film 'Meltem' verheugen op het nieuwe seizoen van 'Mocro Maffia.'

'Big Brother Livestream'

Geraldine Kemper en Peter Van de Veire trappen 3 januari het nieuwe seizoen van 'Big Brother' af bij RTL 4, RTL 5 en Videoland. Volg de bewoners na de kick-off niet alleen in de dagelijkse uitzendingen bij RTL 5, maar ook in twee 24/7 livestreams bij Videoland.

De twee livestreams van 'Big Brother' zijn 3 januari 24/7 te zien bij Videoland. De dagelijkse uitzendingen zijn van maandag t/m vrijdag om 20.30 uur en op zaterdag om 20.00 uur te zien bij RTL 5 én live bij Videoland.

'Grey's Anatomy' S1 t/m S16

Meredith Grey en haar collega's zijn co-assistenten in Seattle Grace Hospital, binnen een van de zwaarste chirurgische opleidingsprogramma's in de VS, waar de praktijkopleiding een zaak van leven of dood kan zijn. Ervaren artsen geven leiding en proberen te zorgen dat de nieuwelingen niet instorten. De groep leert al snel dat ze goed moeten nadenken over elke beslissing. Ze beseffen dat zij de enigen zijn die elkaars tegenslagen en angsten begrijpen en elkaar kunnen steunen.

Zestien seizoenen van 'Grey's Anatomy' zijn vanaf 3 januari te bingen bij Videoland.

'Diepe Gronden'

Linda de Mol kruipt in de huid van Anna van Kessel. Samen met het lokale rechercheteam onder leiding van Timon de Zwart, gespeeld door Egbert-Jan Weeber, onderzoekt ze de moord op een 17-jarig meisje in natuurgebied de Weerribben. Overige rollen zijn weggelegd voor onder anderen Hannah Hoekstra, Urmie Plein en Peter Blok. 'Diepe Gronden' is geschreven door Lex Passchier, geregisseerd door Will Koopman en wordt geproduceerd door ITV Studios.

De thrillerserie 'Diepe Gronden' is vanaf zondag 2 januari wekelijks bij SBS 6 te zien en vanaf maandag 3 januari wekelijks te zien bij Videoland.

'The Big Short'

Deze film vertelt over de financiële crisis van 2007 tot en met 2012, met de problemen op de huizenmarkt en de kredietcrisis als aanloop hiervan. Terwijl alle banken feestvierden zagen een paar slimme buitenstaanders op Wall Street wat de grote banken, de media en overheid niet zagen: de wereldeconomie stond op instorten. Zij bedachten een plan om ervan te profiteren. Met hoofdrollen voor Ryan Gosling, Brad Pitt, Christian Bale en Steve Carrell.

'The Big Short' is vanaf 6 januari te zien bij Videoland.

Alle 'Alvin and the Chipmunks' films

Drie eekhoorntjes nemen hun intrede in het huis van de worstelende songwriter Dave. Alvin, Simon en Theodore kunnen niet alleen praten, maar ook zingen. Samen met Dave breken ze al snel door en worden ze dé sensatie in de muziekwereld. Volg hun avonturen in maar liefst vier animatiefilms.

'Alvin and the Chipmunks,' 'The Squeakquel,' 'Chipwrecked' en 'The Road Chip' zijn vanaf 6 januari te zien bij Videoland.

'The Voice of Holland: The Comeback Stage'

In 'The Comeback Stage' maken zangeres Maan en rapper Typhoon hun intrede in het RTL 4-programma 'The Voice of Holland'. Het jonge duo gaat samen als Comeback Stage coaches op zoek naar de ruwe diamant die de vier coaches op de rode stoelen over het hoofd hebben gezien. Tijdens elke fase van het programma kijken ze backstage mee en selecteren ze talenten die een tweede kans verdienen. Het duo gaat aan de slag met hun talenten, met als einddoel twee tickets voor de kwartfinale van 'The Voice of Holland'.

'The Voice of Holland: The Comeback Stage' is vanaf 7 januari wekelijks om 22.00 uur te zien bij Videoland.

'Star Trek Into Darkness'

Deze twaalfde 'Star Trek' film volgt de bemanning van de Enterprise, als zij terug naar Aarde worden geroepen. Daar ontdekken ze dat een niet te stoppen terreurbeweging binnen Starfleet de vloot heeft vernietigd, samen met alles waar zij voor staat. Als gevolg daarvan verkeert de wereld in staat van crisis en moet Captain Kirk een klopjacht leiden op de verantwoordelijken. Hij blijkt daarbij nog een persoonlijke rekening te moeten vereffenen.

'Star Trek Into Darkness' is vanaf 10 januari te zien bij Videoland.

'Mocro Maffia' S4

Vanaf 28 januari 2022 start het langverwachte vierde seizoen van 'Mocro Maffia'. Eerder deze maand werd de korte film 'Mocro Maffia Meltem' al gelanceerd, waarin het nieuwe karakter Meltem wordt geïntroduceerd, die ook in het vierde seizoen te zien zal zijn. Het nieuwe seizoen van 'Mocro Maffia' bevat acht afleveringen, wordt geregisseerd door Victor D. Ponten en Aaron van Valen en wordt geproduceerd door Fiction Valley.

Het vierde seizoen van 'Mocro Maffia' is vanaf 28 januari wekelijks te zien bij Videoland.