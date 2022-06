Dit serveert National Geographic je in juli

Het is een verhaal dat zo uit een roman van Dan Brown had kunnen komen: als professor Koeth op een mistige ochtend zijn kantoor aan de universiteit van Maryland binnenkomt, vindt hij een mysterieus geschenk op zijn bureau. De kubusvormige verrassing weegt zwaar in zijn hand.

Het is verpakt in een bruin papieren servet en er zit een briefje aan vast met de tekst: meegenomen uit Duitsland, van een kernreactor die Hitler probeerde te bouwen. Gift van Ninninger. Koeth pakt het geschenk uit. Hij kan zijn ogen eerst niet geloven. Is het een echt uraniumblokje? En is het echt afkomstig van een oud Duits nucleair programma? En zo ja, hoe komt het dan 70 jaar later in zijn kantoor terecht? In Hunting Hitler's Bomb beginnen Koeth en zijn Duitse tegenhanger, dr. Nagel, aan een speurtocht die zich over de halve aardbol uitstrekt. Is de kubus van Koeth echt afkomstig van Hitlers pogingen om een kernbom te maken - en zijn er nog meer kubussen? Professor Koeth en dr. Nagel staan op het punt om de waarheid boven tafel te halen.

Dinsdag 12 juli om 23.00 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

AIR CRASH INVESTIGATION: SPECIAL REPORT 5

Elke aflevering van 'Air Crash Investigation Special Report' onderzoekt drie legendarische luchtvaartrampen die allemaal een gemeenschappelijke oorzaak hebben. In dit seizoen komen oorzaken naar voren zoals vliegtuigen die neerstorten in oorlogsgebieden, de dodelijke valkuilen van piloten met haast en berekende sabotagedaden die van buiten en binnen de cockpit komen.

Vanaf 21 juli elke donderdag een dubbele aflevering om 21.00 uur op National Geographic.

NIEUWE SERIE

SOMETHING BIT ME

'Something Bit Me' verkent de eigenaardige waargebeurde verhalen over insectenbeten, insectensteken en aanvallen van dieren die mensen naar de eerste hulp hebben gestuurd door gif, ziekte of de brute kracht van hun kaken. Terwijl het medische mysterie zich ontvouwt, verkennen we de verbazingwekkende en dodelijke kracht die deze wezens hebben en wat we kunnen doen om onszelf te beschermen.

Vanaf 9 juli elk weekend een dubbele aflevering vanaf 9.00 uur op National Geographic.

NIEUW SEIZOEN

SECRETS OF THE ZOO: TAMPA 2

'Secrets of the Zoo: Tampa' is docuserie die laat zien wat er dagelijks voor nodig is om te zorgen voor meer dan 25 soorten en ondersoorten van dieren.

Vanaf 30 juli elk weekend een dubbele aflevering vanaf 21.00 uur op National Geographic.