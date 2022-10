Dit maakt 24Kitchen voor je klaar in oktober

Elke aflevering van 'Every Bite Takes You Home', gepresenteerd door de internationaal befaamde chef-kok Kylie Kwong, nodigt je uit om deel te nemen aan de reizen van opmerkelijke vluchtelingen en migranten die een thuis hebben gevonden in Australië.

Het unieke verhaal van elke persoon, vermengd met de herinneringen aan hun favoriete recepten en tradities, herinnert ons eraan dat voedsel ons allemaal kan verenigen en daarnaast acceptatie en begrip kan genereren in verschillende culturen en samenlevingen.

Vanaf 3 oktober, elke werkdag om 18.30 uur op 24Kitchen.

JAMIE'S ONE PAN WONDERS

Deze serie is de ultieme gids voor briljante gemakkelijke maaltijden met een heerlijke reeks gerechten die allemaal gekookt zijn in, zoals de titel al doet vermoeden, 1 pan. Elke maaltijd is speciaal door Jamie gemaakt om aan onze dagelijkse behoeften te voldoen: van snelle maaltijden die in 15 minuten of minder kunnen worden gemaakt, tot ovengerechten die langzaam kunnen worden gekookt, terwijl we met andere dingen bezig zijn. Snelle gerechten en weinig afwas.

Vanaf 17 oktober, elke werkdag om 18.00 uur op 24Kitchen.

GORDON RAMSAY: UNCHARTED S2

Gordon Ramsay duikt, vist en springt uit helikopters in dit actie-avontuur op zoek naar voedsel in de natuur. Van de grote zoogdieren uit de wildernis van Zuid-Afrika, in de door kaaimannen geteisterde oerwouden van Guyana, naar het ongerepte Tasmanië. Zijn culinaire reis voert langs de Cajun-moerassen van Louisiana, de ijzige fjorden van Noorwegen, de kruidenrijke bergen van Zuid-India en het epische Indonesische eiland Sumatra.

Vanaf 19 oktober, elke woensdag om 19.00 uur op 24Kitchen.