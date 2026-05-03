Dit kookt 24Kitchen in mei

In vier afleveringen van 'Meesterlijk IJs' nemen Meester Patissier, Meester Boulanger en Meester IJsbereider Robčrt van Beckhoven en tv-kok Miljuschka Witzenhausen de kijker mee in de wereld van ambachtelijk ijs, van klassieke smaken tot verrassende combinaties.

MEESTERLIJK IJS

Elke aflevering staat één iconisch ingrediënt centraal, zoals macaron, Zeeuwse bolus, drop en chocolade. Robèrt creëert een verfijnd ijsgerecht, waarna Miljuschka het vertaalt naar een toegankelijke versie die je thuis zelf kunt maken.

Vanaf 9 mei, elke zaterdag om 20.00 uur op 24Kitchen.

RESTAURANTS AT THE END OF THE WORLD

Het runnen van een succesvol restaurant vraagt om doorzettingsvermogen, maar chefs die diep in het wild werken, ver weg van normale aanvoerlijnen, vormen een klasse apart. Gedreven door nieuwsgierigheid reist Kristen Kish naar afgelegen plekken om deze culinaire buitenbeentjes te ontmoeten en te ontdekken hoe zij de enorme uitdagingen overwinnen om op de meest onherbergzame locaties toch bijzondere maaltijden te serveren.

Vanaf 6 mei, elke woensdag om 19.00 uur op 24Kitchen.