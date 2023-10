Dit is nieuw bij RTL in november

Het nieuwe seizoen is al weer even van start met mooie programma's en ook november biedt weer een hoop nieuws en interessants om naar te gaan kijken.

Highlights RTL 4

'The Jump'

Vanaf zaterdag 21 oktober om 21.30 uur bij RTL 4

Wie haalt de overkant van de veertig meter lange brug? En wie moet een verkeerde keuze bekopen met een val van meters hoog? Dat zijn vanaf zaterdag 21 oktober wekelijks de cruciale vragen in de groots opgezette en spannende quiz 'The Jump'. Dit alles onder leiding van presentatrice Marieke Elsinga.

'Kopen Of Slopen'

Vanaf maandag 6 november om 20.30 uur bij RTL 4

loednieuw huizenprogramma, van de makers van 'Kopen Zonder Kijken' en gepresenteerd door Caroline Tensen, waarin koppels en gezinnen met een woonprobleem voor het dilemma staan: of een nieuw huis kopen of hun huidige huis verbouwen. Makelaar Alex van Keulen krijgt 90 dagen de tijd om een nieuw huis voor ze te vinden en ondertussen ontwerpt architect Britta van Egmond een verbouwplan voor hun huidige woning, zodat het weer aan al hun wensen voldoet. Lukt het Alex niet om een nieuw huis te vinden, dan wordt onherroepelijk het verbouwplan van Britta ingezet. Wordt er wél een nieuw huis binnen de 90 dagen gevonden, dan krijgen de koppels de belangrijke vraag: wordt het kopen, of slopen?

'All Against 1'

Vanaf zaterdag 11 november om 20.00 uur bij RTL 4

Kan één persoon in de studio het gehele land, dat live thuis meespeelt, verslaan? In de liveshow 'All Against 1' neemt één persoon het vanuit de studio op tegen héél Nederland. Wie wint er een flinke geldprijs? Iemand uit het land of die ene kandidaat in de studio? Via een speciale app speelt het hele land mee en zowel de kandidaat als de spelers thuis, krijgen de opdracht om de uitkomsten van unieke, bijzondere en leerzame experimenten in te schatten. Durf jij het aan? Aanmelden kan nog!

'The Masked Singer'

Vanaf vrijdag 10 november om 20.00 uur bij RTL 4

Niemand minder dan Monica Geuze schuift in het nieuwe vijfde seizoen van 'The Masked Singer' aan bij het panel. Zij voegt zich bij bekende panelleden: Loretta Schrijver, Carlo Boszhard, Gerard Joling en Buddy Vedder. Zij gaan raden welke BN’ers zich al zingend en dansend schuilhouden in de indrukwekkende pakken. Er zullen niet langer twee teams zijn, maar elk panellid raadt voor zichzelf. 'The Masked Singer' wordt gepresenteerd door Ruben Nicolai.

Highlights RTL 5

'Eerste Hulp Op Festivals'

Vanaf maandag 27 november om 20.30 uur bij RTL 5

We volgen medische professionals op de vele evenementen die Nederland rijk is. Van technofeest tot Latin festival, van de Nijmeegse Vierdaagse tot Pride Amsterdam en van bloedneus tot ernstig trauma: de ervaren specialisten staan op elk terrein en bij elke medische hulpvraag paraat.

'Bij Ons Op De Boerderij'

Vanaf donderdag 23 november om 20.30 uur bij RTL 5

Realityserie waarin we een kijkje nemen in het leven van vier boerengezinnen, waarin ook de jongste gezinsleden allemaal hun bijdrage leveren aan het boerenbedrijf van hun ouders. We volgen hen in hun dagelijkse routines op de boerderij. Het boerenbestaan is een unieke wereld op zichzelf, met uitdagingen in overvloed. We zien hoe deze gezinnen zich met hart en ziel inzetten, hoe ze samen de vruchten plukken van hun harde werk en hoe de passie voor het vak wordt doorgegeven aan de volgende generatie.

'Bij Ons Op Het Kamp'

Vanaf woensdag 1 november om 20.30 uur bij RTL 5

Kleurrijke realityserie die een bijzondere inkijk geeft in de fascinerende wereld van Nederlandse woonwagenbewoners. Nederland telt ongeveer 35 duizend 'reizigers' verdeeld over 1100 kampen. Ontdek de verhalen achter de kampmuren: van extravagante bruiloften en unieke doopceremonies tot sterke familiebanden en unieke levensstijlen.

'Zeeman Confronteert'

Vanaf dinsdag 21 november om 20.30 uur bij RTL 5

In het nieuwe seizoen van 'Zeeman Confronteert' helpt Thijs Zeeman mensen wiens leven volledig verziekt wordt omdatze slachtoffer zijn van een stalker, notoire oplichter, beunhaas of andere louche praktijken. Na grondig onderzoekgaat Zeeman de confrontatie met de dader aan met maar ééndoel: diegene voor eens en altijd te laten stoppen.

Sport bij RTL

RTL 7: UEFA Champions League

RTL brengt wederom LIVE de UEFA Champions League, de meest prestigieuze voetbalbalcompetitie voor clubs ter wereld, naar de Nederlandse huiskamers. De beroemdste en beste teams uit Europa strijden tegen elkaar om de meest iconische trofee die er voor clubs te winnen is. Met kansen voor landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar PSV staat deze Champions League al garant voor veel voetbal spektakel mét een Nederlands tintje.

RTL 7: UCI Champions League Baanwielrennen

Verslag van de derde editie van de UCI Champions League baanwielrennen. De absolute wereldtop bepaalt in vier disciplines in vijf rondes wie er de allerbeste is. Nederlandse toprijders die in actie komen, zijn onder meer meervoudig-wereldkampioenen Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland.

Films bij RTL

RTL 7 Films: James Bond Marathon

Cancel maar vast je plannen voor november, want deze marathon wil je niet missen! Vanaf 22 november zie je alle James Bond films bij RTL 7. Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan en Daniel Craig zijn allemaal te zien in de rol van de Britse geheimagent. De 007 marathon loopt door in december en eindigt met de TV première van de nieuwste James Bond film: 'No Time To Die'.

De spannendste en bekendste filmreeks komt dus vanaf november naar de Nederlandse huiskamers op RTL 007!

RTL 8 Films: Countdown To Christmas

In november wordt RTL 8 omgetoverd tot the Christmas Channel. Op maandag tot en met vrijdag kan je elke avond genieten van twee kerstfilms. Op zaterdag en zondag zie je zelfs vier kerstfilms op een avond. Met meer dan 150 kerstfilms in november en december tel je bij RTL 8 af tot kerstmis! Lig jij al lekker met een dekentje op de bank?

Fun Fact: Ook dit jaar zijn er kerstfilms op The Christmas Channel te zien met verhalen waarin personen uit LHBTI+- en BIPOC-groepen prominent schitteren. Een voorbeeld hiervan is dat voor het eerst een kerstfilm te zien is rond de opbloeiende romance tussen twee vrouwen, namelijk in de tv-première van 'Under The Christmas Tree'.