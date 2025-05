Dit is nieuw bij RTL in juni

Graag blikken we vooruit op de nieuwe RTL-programma's in de maand juni. Daarnaast lopen veel programma's die in april en mei van start zijn gegaan, in juni door.

Highlights RTL 4

'Humberto'

Vanaf maandag 2 juni om 22.35 uur

Humberto Tan gaat in zijn talkshow het gesprek aan met de hoofdrolspelers uit het nieuws en duikt in de actuele onderwerpen van de dag.

'Renze Op Zondag'

Vanaf zondag 8 juni om 21.45 uur

Renze Klamer gaat iedere zondagavond in gesprek met de hoofdrolspelers uit het nieuws en duikt in de actuele onderwerpen van het weekend, met daarnaast volop ruimte voor muziek en entertainment.

Binnenkort te zien bij RTL 4:

'Beste Kijkers'

Vanaf zaterdag 31 mei om 21.30 uur

In het elfde seizoen van de panelshow 'Beste Kijkers' blikken we onder leiding van presentator Ruben Nicolai terug op de afgelopen mediaweek. Aan de hand van de meest opvallende, grappige en bijzondere fragmenten strijden twee teams om de titel Beste Kijkers. Panelleden zijn o.a.: Tijl Beckand, Jeroen van Koningsbrugge, Leonie ter Braak, Daphne Bunskoek en Luuk Ikink.

Highlights RTL 5

'010: De Mensen Die Rotterdam Kleur Geven'

Vanaf woensdag 4 juni om 20.30 uur

Rotterdam: stad van 'niet lullen maar poetsen'. Een stad die met bijna 700.000 inwoners één van de grootste van ons land is. Maar wie zijn dan toch die poetsers en wie geven Rotterdam nou kleur? In deze vierdelige serie volgen we het wel en wee van de meest opvallende én grappige bewoners.

Films RTL 7

Bij RTL 7 trappen we juni af met de Veteranen Weken. Vanaf maandag 2 juni staan dan onder andere de spectaculaire actiefilm ‘Pearl Harbor’ (donderdag 5 juni) en de klassieke Oscarwinnaar ‘Platoon’ (zaterdag 7 juni) in de planning. Op vrijdag 13 juni sluit RTL 7 de Veteranen Weken af met de tv-première van ‘Sniper: Rogue Mission’, de nieuwste film in de langlopende actiereeks.

Op zondag 15 juni is het Vaderdag en dan pakt RTL 7 uit met de tv-première van de actiefilm ‘Black Lotus’, waarin kickbokskampioen Rico Verhoeven rake klappen uitdeelt in zijn eerste hoofdrol. Van maandag 16 juni tot en met vrijdag 20 juni zendt RTL 7 de vijf geweldige Die Hard-films met Bruce Willis uit. RTL 7 eindigt de maand met het begin van de Back to the 80s Classics Week met tophits uit dat decennium als ‘Road House’ (zaterdag 28 juni) en ‘Flodder’ (maandag 30 juni). Van de nieuwste actiefilms tot en met de mooiste klassiekers! Kijk in juni ook naar RTL 7.

Films RTL 8

In juni zendt RTL 8 geweldige filmklassiekers uit! Op woensdag 4 juni trapt RTL 8 het klassiekerthema af met ‘Pretty Woman’, waarin Julia Roberts en Richard Gere een van de mooiste stellen uit de filmgeschiedenis vormen. Op woensdag 11 juni volgt de jeugdige barkeeper Tom Cruise zijn dromen in ‘Cocktail’. Op woensdag 18 juni staan we bij RTL 8 opnieuw achter de bar met ‘Coyote Ugly’. En Goldie Hawn en Kurt Russell vormen een lekker kibbelend stel in de hilarische komedie ‘Overboard op woensdag 25 juni. Met deze 4 toptitels start RTL 8 in juni met een heerlijk klassiekerthema, dat nog door zal lopen in de maand juli.