Dit is nieuw bij RTL in december

De feestdagen staan voor de deur en dat betekent een maand vol verrassend entertainment! Maak je klaar voor een scala aan bijzondere programma's, van de spannende huizenstrijd in 'Kopen Of Slopen?' tot de romantische momenten in 'All You Need Is Love'.

Beleef de adrenaline tijdens de finale van 'Expeditie Robinson' en geniet van het nieuwe seizoen van 'B&B Vol Liefde: De Aftrap'. De feestdagen zelf worden groots gevierd met sfeervolle specials zoals 'Bij Ons Op Het Kamp' en 'De Bevers Vieren Kerst In Ahoy'. Voor de ultieme kerstsfeer kijk je bij RTL 8, waar 'The Christmas Channel' non-stop kerstfilms laat zien.

Highlights RTL 4

'Kopen of Slopen?'

Vanaf maandag 16 december om 20.30 uur

‘Kopen of Slopen?’ is een huizenprogramma waarin de deelnemers onder leiding van Caroline Tensen een allerlaatste poging wagen om een nieuwe woning te bemachtigen. Ze worden 90 dagen begeleid door makelaar Alex van Keulen die tot het uiterste gaat om hun droomhuis te vinden. Ondertussen ontwerpt architect Britta van Egmond een plan om de huidige woning aan te passen naar hun woonbehoeften. Na 90 dagen stelt Caroline de deelnemers voor de definitieve keuze: Kopen of slopen?. Voor welke optie ze ook kiezen, Alex en Britta rusten niet tot elk huis helemaal in perfecte staat wordt opgeleverd.

'B&B Vol Liefde: De Aftrap'

Vanaf zaterdag 21 december om 21.30 uur

In deze special stellen de nieuwe B&B-eigenaren van het vijfde seizoen van ‘B&B Vol liefde’ zich voor. Ze staan te trappelen om hun harten open te stellen voor een leuke partner uit Nederland met wie zij hun leven verder willen delen. De mogelijke deelnemers vertellen wat meer over hun leven in het buitenland en naar wat voor partner ze op zoek zijn om samen aan dit liefdesavontuur te beginnen.

'All You Need Is Love'

Vanaf dinsdag 24 december om 20.30 uur

Pak de tissues er maar vast bij, want Robert ten Brink is terug met de 'All You Need Is Love Kerstspecial'! Op Kerstavond spat de romantiek weer van het scherm als Robert geliefden samenbrengt in de sneeuw. Ook zal hij met de Kerstbus door Nederland rijden om families te herenigen en stelletjes bij elkaar te brengen. Want zeg nou zelf… Niemand mag met Kerst alleen zijn!

'Gewoon Roué'

Vanaf zaterdag 28 december om 21.30 uur

‘Gewoon Roué’ is de tiende cabaretvoorstelling van Roué Verveer. In de registratie van deze nieuwe show zien we de komiek zoals we hem al twintig jaar kennen: energiek, enthousiast en charmant. Met zijn geniale improvisaties en heerlijke dosis zelfspot verovert Verveer keer op de keer de harten van het publiek. Het wordt dus weer een avond keihard lachen met een vleugje reflectie.

'Expeditie Robinson: De Finale'

Vanaf zondag 29 december om 20.00 uur

Het 26ste seizoen van ‘Expeditie Robinson’ is weer een episch avontuur, waarbij de grenzen van overleving, spel en strategie opnieuw zijn verlegd. Dit seizoen is er vooral een beroep gedaan op het aanpassingsvermogen van alle deelnemers, want steeds als je dacht dat je het snapt ging alles net weer even anders! In de betoverende wildernis van Maleisië gingen de twintig kandidaten het ultieme survival-avontuur aan: overleven op een afgelegen eiland, geconfronteerd met genadeloze proeven, honger, slapeloosheid en meedogenloze eliminaties. Wie staan er in de finale en wie triomfeert en wint de titel ‘Robinson 2024'?

'Beste Kijkers 2024'

Vanaf dinsdag 31 december om 20.30 uur

De panelleden van het populaire zondagavondprogramma 'Beste Kijkers' blikken onder leiding van Ruben Nicolai op Oudejaarsavond traditiegetrouw terug op het afgelopen jaar.

Met de meest opvallende, grappige en bijzondere fragmenten van televisie, social media en de streamingsdiensten spelen zij in diverse rondes voor de punten. Het winnende team wordt uitgeroepen tot Beste Kijkers van het Jaar. Panelleden o.a.: Tijl Beckand, Luuk Ikink, Daphne Bunskoek en Edson da Graça.

'Make Up Your Mind Oudejaarsspecial'

Vanaf dinsdag 31 december om 22.00 uur

Op oudejaarsavond pakt ‘Make Up Your Mind’ uit met een grande special waarin BN’ers worden omgetoverd tot champagneknallende, vuurwerkspetterende drag queens. Teamcaptains Nikkie de Jager en Fred van Leer worden bijgestaan door Roxeanne Hazes en Patty Brard om de BN’ers te raden achter de outfits, die volledig in het teken staan van de jaarwisseling. Wie is bijvoorbeeld de drag queen die eruitziet alsof ze net een Nieuwjaarsduik heeft genomen? En wie is Bette Gourmette?

Highlights RTL 5

'Five Days Inside Special'

Vanaf woensdag 11 december 20.30 uur

In de 'Five Days Inside Special' gaat Eddy Zoey terug naar de mensen die hij eerder ontmoette in diverse instellingen. Hij biedt verrassende updates: hoe gaat het nu met hen? Zo keert hij terug naar Eetstoorniskliniek Changes om te zien hoe het leven van enkele cliënten is veranderd sinds hun levensbedreigende fase. Daarnaast bezoekt hij Coma Revalidatiecentrum Leijpark in Tilburg om de voortgang van patiënten en hun families te volgen. Deze afleveringen laten zien hoe zij vechten, hopen en herstellen, en bieden een inspirerende kijk op hun reis naar herstel.

'Kerst Met De Augurkenkoning'

Vanaf maandag 23 december om 20.30 uur

'De Augurkenkoning' viert kerst groots en dit jaar delen Oos en zijn familie dat met ons in een speciale aflevering. We volgen ze bij de voorbereidingen voor hun jaarlijkse kerstfeest, waarbij de fabriek verandert in een Amsterdams kerstparadijs met kerstbomen, een kerststal en een kitsch kerstdorp. Aandacht voor anderen staat centraal en wie weet rijdt de rode Kesbeke-vrachtwagen rond met de kerstman! Ondanks alle feestvoorbereidingen moet de fabriek blijven draaien, met als afsluiting een gezellig Amsterdams kerstdiner vol eten, muziek en sfeer.

'Bij Ons Op Het Kamp - Kerst'

Vanaf dinsdag 24 december om 20.30 uur

Ook op het kamp pakken ze uit voor kerst – en hoe! Terwijl de woonwagens worden volgehangen met lampjes, wordt geen hoekje van het kamp overgeslagen. Vrienden en familie schieten te hulp om de boel om te toveren tot een winterwonderland. Er is eten in overvloed, er wordt gezongen, en met kaarsjes eren ze hun dierbaren. Dit jaar vieren we kerst met al onze reizigers van 'Bij Ons Op Het Kamp' op een manier zoals alleen zij dat kunnen!

'De Bevers Vieren Kerst In Ahoy'

Vanaf donderdag 26 december om 20.30 uur

De registratie van ‘De Bevers Vieren Kerst In Ahoy’ belooft een spectaculair kerstfeest te worden, waarin John en Kees een sprankelende mix brengen van de grootste kerstklassiekers, feestelijke levensliederen en duetten met bijzondere gastartiesten zoals Anita Meyer, Patty Brard, Samantha Steenwijk, Jacques Herb en, helemaal uit de VS, de actrice Bobbie Eakes van 'The Bold and the Beautiful'. Dit alles vindt plaats in het sfeervolle Rotterdam Ahoy, waar deze avond gegarandeerd één groot feest wordt!

Films RTL 7

'Die Hard Dagen'

RTL 7 gaat in december door met James Bond. Deze maand schitteren Timothy Dalton, Pierce Brosnan en Daniel Craig als ’s werelds meest beroemde geheim agent bij RTL 007. De legendarische filmreeks wordt op woensdag 11 december afgesloten met de meest recente titel ‘No Time to Die’. In aanloop naar de kerstdagen staan onder andere de tv-première van het spectaculaire ‘Moonfall’ (maandag 16 december) en klassiekers als ‘Armageddon’ (woensdag 18 december) en ‘Braveheart’ (maandag 23 december) in de planning. Het filmjaar 2024 wordt uitgeluid met de 'Die Hard Dagen'! Van 25 december t/m 29 december knalt Bruce Willis erop los in de vijf ‘Die Hard’-films.

'RTL 8 - The Christmas Channel'

RTL 8 staat in december volledig in het teken van kerst! De gehele decembermaand kunnen liefhebbers van romantische kerstverhalen hun hart ophalen bij 'RTL 8 – The Christmas Channel'. Geniet ieder avond van minstens 3 heerlijke kerstfilms! Bovendien is er vanaf zondagavond 24 december tot en met dinsdagnacht 26 december op 'RTL 8 – The Christmas Channel' weer een heuse kerstfilmmarathon, waarbij er meer dan 50 uur aan kerstfilms achter elkaar te zien is. De kerstmagie bij 'RTL 8 – The Christmas Channel' is deze maand in volle gang met de mooiste kerstverhalen.