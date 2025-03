Dit is in maart te zien bij RTL

In maart biedt RTL een nieuw aanbod aan programma's! 'Make Up Your Mind' viert zijn jubileumseizoen met spectaculaire transformaties, terwijl 'Only Joling' een unieke kijk biedt in het leven van Gerard Joling.

'De Verraders' belooft weer vol intriges en psychologische spelletjes te zitten en in 'Kopen Zonder Kijken' geven acht stellen hun huizenjacht volledig uit handen. Arjen Lubach maakt het compleet met zijn scherpe en geestige kijk op de actualiteit in ‘LUBACH'.

Highlights RTL 4

'Make Up Your Mind'

Vanaf zaterdag 15 maart om 20.00 uur

'Make Up Your Mind' is terug voor haar jubileumseizoen, het vijfde seizoen! 27 nieuwe, enthousiaste BN'ers gaan de uitdaging aan en laten zich omtoveren tot de meest kunstzinnige, uitbundige en waanzinnige Drag Queens. Totaal onherkenbaar en verscholen achter oogverblindende make-up, laten de deelnemers zich in verschillende rondes van hun meest vrouwelijke kant zien. Onder leiding van presentator Carlo Boszhard proberen teamcaptains Nikkie de Jager en Fred van Leer een antwoord te krijgen op de belangrijkste vraag van de avond: Wie is het?!

Live Finale van ’The Headliner’

Vrijdag 21 maart om 20.00 uur

In de nieuwe talentenjacht ‘The Headliner’ gaan twee coachteams de strijd met elkaar aan: Nick Schilder & Typhoon en Jacqueline Govaert & Kraantje Pappie. Samen met andere professionals uit de muziekindustrie gaan zij de kijker helpen bij het kiezen van dé nieuwe livesensatie van Nederland. Want net als tijdens een optreden voor een volle zaal bepaalt uiteindelijk je publiek het succes van morgen. De winnaar ontvangt een prijs ‘money can’t buy’: een plek bij De Vrienden van Amstel Live 2026, optredens op verschillende festivals en een eigen clubtour door heel Nederland. Deze kans biedt een vliegende start voor een veelbelovende carrière in de entertainmentindustrie. ‘The Headliner’ wordt gepresenteerd door Jim Bakkum en Marieke Elsinga. Wie wordt de winnaar van het eerste seizoen van deze nieuwe talentenjacht?

'Only Joling'

Vanaf zaterdag 22 maart om 21.30 uur

Gerard Joling geeft een inkijk in zijn leven in de vorm van een real life soap waarin we hem en zijn entourage van dichtbij volgen op weg naar zijn 65ste verjaardag en 40-jarig jubileum in het vak. We zien de ras-entertainer in zijn dagelijks leven op intieme momenten zoals thuis, op weg naar optredens, tijdens zijn werk voor RTL en verschillende feestjes met vrienden. Ook staat Gerard stil bij het verlies van zijn moeder en zijn naasten.

'Kopen Zonder Kijken'

Vanaf maandag 24 maart om 20.30 uur

Alweer het achtste seizoen van het populaire woonprogramma waarin acht koppels de zoektocht én aankoop van hun nieuwe woning uit handen geven aan experts Alex van Keulen (makelaar), Bob Sikkes (bouwdeskundige) en Roos Reedijk (interieurstylist). Voor veel stellen is het met hun verschillende wensen en beperkte budget moeilijk om een woning naar hun zin te kunnen kopen. In een laatste poging om toch een huis te bemachtigen, geven tien stellen presentator Martijn Krabbé en zijn team van experts toestemming om een huis voor hen te zoeken, kopen én verbouwen. Een huis dat zij pas voor het eerst zien nadat de koopovereenkomst getekend is.

'LUBACH'

Vanaf maandag 24 maart, elke maandag t/m donderdag om 22.00 uur

'LUBACH' is een nieuw satirisch late night-programma waarin actuele thema’s en nieuws op humoristische wijze worden besproken. Met scherpe monologen, diepgravende verhalen en ludieke sketches bieden Arjen Lubach en zijn team een kritische blik op politiek, media en maatschappij. Gasten, muziek en comedy vormen de basis van de show, waarin een mix van inhoud en entertainment elke aflevering voor zowel verdieping als vermaak zorgt.

'De Verraders'

Vanaf vrijdag 28 maart om 20.00 uur

In dit vijfde seizoen van 'De Verraders', gepresenteerd door Tijl Beckand, woedt in het Franse chateau ‘De Béguin’ een bloeddorstige strijd om een grote zilverschat. Dit seizoen stellen negentien BN’ers alles in het werk om deze gewilde geldprijs te bemachtigen. Onder hen enkele Verraders, meesterlijke manipulatoren, die de groep op slinkse wijze naar hun hand proberen te zetten om zo het zilver voor zichzelf te houden. De overige BN’ers, de Getrouwen, is er dan ook alles aan gelegen om deze Verraders te ontmaskeren voordat het te laat is.

Highlights RTL 5

'De Douane In Actie'

Vanaf maandag 10 maart, elke werkdag om 19:30 uur

Dag en nacht, waakt de Nederlandse Douane over onze grenzen. In 'De Douane In Actie' duik je in de fascinerende wereld van deze grensbewakers, waar geen smokkelwaar, slimme fraudeur of illegale zending onopgemerkt blijft. Reis mee naar Schiphol, waar koffers gevuld met de meest bizarre en verboden spullen worden onderschept. Beleef de spanning tijdens nachtelijke operaties in de haven, waar drugsuithalers worden ingerekend en gevaarlijke zendingen worden tegengehouden. Kijk mee achter de schermen bij de post, waar onschuldige pakketjes soms grote hoeveelheden synthetische drugs bevatten. Maar ook onder én boven water blijft niets verborgen. Het duikteam onderzoekt gigantische containerschepen, terwijl drones vanuit de lucht jacht maken op illegale sigarettensmokkelaars. In De Douane In Actie, gaan we achter de schermen en volgen we de mannen en vrouwen die elke dag de strijd aangaan om Nederland veilig te houden.

Films RTL 7

RTL 7 biedt in maart een breed scala aan topfilms vol spanning en spektakel. Onder de hoogtepunten bevindt zich de tv-première van de actiethriller ‘Poker Face’ (maandag 10 maart), waarin Russell Crowe zowel de hoofdrol vertolkt als de regie voert. Een andere bijzondere tv-première deze maand is 'Everything Everywhere All At Once' (donderdag 27 maart), een indrukwekkende actiefilm die bekroond is met maar liefst zeven Oscars. Ben Affleck schittert in de thrillers ‘The Town’ (woensdag 5 maart) en ‘Gone Girl’ (donderdag 6 maart). Van dinsdag 18 maart tot en met vrijdag 21 maart staat actieheld Jason Statham centraal in vier spannende titels, waaronder ‘Homefront en The Bank Job’. Daarnaast bundelen Ryan Reynolds en Samuel L. Jackson hun krachten in de actiekomedie ‘The Hitman’s Bodyguard’ (dinsdag 25 maart) en het vervolg ‘The Hitman’s Wife’s Bodyguard’ (woensdag 26 maart). Tot slot is Sylvester Stallone het middelpunt van een speciaal weekend, van vrijdag 28 maart tot en met zondag 30 maart, met films als ‘Escape Plan’ en twee iconische Rambo-titels.

Films RTL 8

RTL 8 brengt in maart een selectie van romantische komedies. Op woensdag 5 maart wordt ‘I Feel Pretty’ met Amy Schumer uitgezonden, gevolgd door ‘Second Act’ met Jennifer Lopez op woensdag 12 maart. Fans van multitalent Jennifer Lopez kunnen haar opnieuw bewonderen in de op feiten gebaseerde misdaadkomedie ‘Hustlers’ (woensdag 19 maart). De filmmaand op RTL 8 wordt afgesloten met de romantische komedie ‘Can You Keep A Secret’ (woensdag 26 maart) met Alexandra Daddario in de hoofdrol.