Zondag 'Je Zal Het Maar Hebben Junior: Seth & Jans'

Raisha en Seth (12) doen samen een 'taste-test' met zelfgebakken frietjes. Seth heeft het Kabuki-syndroom, waardoor zijn lichaam en gezicht net wat anders werken dan bij andere kinderen.

Hij heeft superbuigzame gewrichten en soms wat moeite met stoppen met eten. Later wil Seth een eigen friettent, het bakken en voorproeven is dus een goede oefening. Daarna gaat Raisha met Jans (9) verkleed in Rembrandt-stijl in een echt schilderij staan. Jans heeft vitiligo, waardoor er witte vlekken op haar huid verschijnen. Soms voelt ze zich hierdoor onzeker, maar in dit schilderij mag iedereen haar zien.

'Je Zal Het Maar Hebben Junior: Seth & Jans', zondag 5 april om 19.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.