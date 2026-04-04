'Vroege Vogels' trapt af met ode aan Nederlandse natuur en natuurfilmers

zaterdag 4 april 2026
Foto: © BNNVARA 2026

'Vroege Vogels' opent het nieuwe seizoen met een ode aan de Nederlandse natuur en aan de natuurfilmers van het programma, die het hele jaar door op pad zijn.

In de special 'Vroege Vogels: De Vier Seizoenen' nemen zij de kijker mee door bos, wad en weide, langs hun hoogtepunten van de afgelopen jaren. Van wintergasten op bevroren plassen tot baltsende weidevogels in de lente, die nu volop losbarst. Uniek beeldmateriaal komt samen in één verhaal over komen en gaan, broeden en verdedigen, leven en overleven.


Menno Bentveld: 'Nadat de natuur in winterslaap was en nu langzaam ontwaakt, komt ook ons tv-team weer vol in actie. Al weken zijn we op pad om in weer en wind, bij nacht en ontij de allermooiste gebieden in beeld te brengen. Moerassen, slikken, hellingbossen, zeearenden, de mooiste voorjaarsbloeiers en beverfamilies: het wordt weer een prachtig seizoen!'

Na deze seizoenstart trekt het team verder het land in om de Nederlandse natuur van dichtbij te bekijken. Zo strijkt de filmploeg neer in Park Schothorst in Amersfoort. Hazen, bunzings en spechten voelen zich hier thuis, net als Menno zelf. Vanuit Het Groene Huis maakt hij hier samen met het team wekelijks 'Vroege Vogels Radio'. Na de radio-uitzending gaat Menno met de filmploeg het gebied in, onder meer voor de grote hazentelling. Via Landgoed Schothorst reist het team verder naar Waterland, waar de eerste grutto’s arriveren. Vervolgens gaat de tocht noordwaarts naar het Leekstermeer, waar honderden grote zilverreigers samenkomen voor de nacht. In de voetsporen van ’s lands beroemdste vogelaar Nico de Haan trekken Menno en de ploeg naar Zalk aan de IJssel op zoek naar de zeearend, de terugkerende rietvogels én een beverfamilie.

Dit seizoen komt 'Vroege Vogels' weer in alle provincies van het land om licht te schijnen op onze adembenemende en ook kwetsbare natuur.

'Vroege Vogels', vanaf zondag 5 april wekelijks om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.


Vroege Vogels op tv
Zaterdag 18 april 2026 om 08u00  »
NPO 2
'Vroege Vogels: De Vier Seizoenen' nemen zij de kijker mee door bos, wad en weide, langs hun hoogtepunten van de afgelopen jaren.

Persbericht BNNVARA
https://www.bnnvara.nl/
logo VRT Canvas logo

Glacioloog Eric Rignot keert samen met zijn zoon terug naar hun woning in Los Angeles die verwoest werd door de bosbranden in 2025. Wanneer wetenschapper Alain Hubert met zijn team in een whiteout terechtkomt, wordt duidelijk hoe onvoorspelbaar het leven op Antarctica is. Klimaatwetenschapper Simon Steffen zet het levenswerk van zijn vader Konrad Steffen rond automatische weerstations verder.

'2050', om 21.15 uur op VRT Canvas.

