'Vroege Vogels' trapt af met ode aan Nederlandse natuur en natuurfilmers

'Vroege Vogels' opent het nieuwe seizoen met een ode aan de Nederlandse natuur en aan de natuurfilmers van het programma, die het hele jaar door op pad zijn.

In de special 'Vroege Vogels: De Vier Seizoenen' nemen zij de kijker mee door bos, wad en weide, langs hun hoogtepunten van de afgelopen jaren. Van wintergasten op bevroren plassen tot baltsende weidevogels in de lente, die nu volop losbarst. Uniek beeldmateriaal komt samen in één verhaal over komen en gaan, broeden en verdedigen, leven en overleven.

Menno Bentveld: 'Nadat de natuur in winterslaap was en nu langzaam ontwaakt, komt ook ons tv-team weer vol in actie. Al weken zijn we op pad om in weer en wind, bij nacht en ontij de allermooiste gebieden in beeld te brengen. Moerassen, slikken, hellingbossen, zeearenden, de mooiste voorjaarsbloeiers en beverfamilies: het wordt weer een prachtig seizoen!'

Na deze seizoenstart trekt het team verder het land in om de Nederlandse natuur van dichtbij te bekijken. Zo strijkt de filmploeg neer in Park Schothorst in Amersfoort. Hazen, bunzings en spechten voelen zich hier thuis, net als Menno zelf. Vanuit Het Groene Huis maakt hij hier samen met het team wekelijks 'Vroege Vogels Radio'. Na de radio-uitzending gaat Menno met de filmploeg het gebied in, onder meer voor de grote hazentelling. Via Landgoed Schothorst reist het team verder naar Waterland, waar de eerste grutto’s arriveren. Vervolgens gaat de tocht noordwaarts naar het Leekstermeer, waar honderden grote zilverreigers samenkomen voor de nacht. In de voetsporen van ’s lands beroemdste vogelaar Nico de Haan trekken Menno en de ploeg naar Zalk aan de IJssel op zoek naar de zeearend, de terugkerende rietvogels én een beverfamilie.

Dit seizoen komt 'Vroege Vogels' weer in alle provincies van het land om licht te schijnen op onze adembenemende en ook kwetsbare natuur.

'Vroege Vogels', vanaf zondag 5 april wekelijks om 19.25 uur bij BNNVARA op NPO 2.