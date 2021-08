Dit is het menu in september op FOX

De Big Apple-makelaars zijn terug en staan te popelen om vastgoedrecords te vestigen. In de eerste aflevering verkoopt Ryan een uniek herenhuis van 18 miljoen dollar en Tyler maakt zich op voor zijn grootste klapper ooit.

Vanaf 2 september om 20.05 uur, elke donderdag een dubbele aflevering op FOX.

BRIDGE AND TUNNEL

Deze komische dramaserie speelt zich af in 1980 en draait om een groep pas afgestudeerden die hun dromen najagen op Manhattan en vasthouden aan de vertrouwdheid van hun arbeidersstadje op Long Island. In de eerste aflevering keert Jimmy op de avond van zijn afstuderen terug in de armen van zijn ex-vriendin Jill, maar zijn vrienden en ouders vrezen dat hierdoor zijn toekomstplannen als natuurfotograaf in gevaar komen.

Vanaf 14 september, elke dinsdag een dubbele aflevering om 20.10 uur op FOX.

NIEUW SEIZOEN

CONDOR - S2

In het eerste seizoen van 'Condor 'ontdekte de jonge CIA-analist Joe (Max Irons) een complot dat miljoenen levens in gevaar brengt. Wanneer iedereen op kantoor wordt vermoord, moet Joe zichzelf opnieuw uitvinden en alles op alles zetten om de waarheid te achterhalen. In seizoen twee van de actieserie 'Condor' reist Joe rond in Europa als hij wordt benaderd door een Russische agent die beweert te weten wie de mol is binnen de CIA. Als beloning wil hij bescherming van de CIA. Joe realiseert zich al snel dat het misschien wel onmogelijk is om te ontsnappen is aan zijn oude leven.

Elke maandag t/m 20 september nieuwe dubbele afleveringen vanaf 20.00 uur op FOX. Seizoen 2 start op maandag 27 september, elke maandag een dubbele aflevering vanaf 20:00 uur op FOX.

NIEUW SEIZOEN

PROFESSOR T. - S3

Vlaamse politieserie over de uitzonderlijk getalenteerde, maar zeer eigenzinnige professor criminologie Jasper T gespeeld door Koen de Bouw. In seizoen drie komt T. in de gevangenis terecht nadat hij in koelen bloede een hoofdinspecteur van de politie heeft neergeschoten . In afwachting van zijn vrijlating onder voorwaarden probeert hij er te overleven.

Vanaf 2 september, elke donderdag een dubbele aflevering vanaf 22.50 uur op FOX.

NIEUWE AFLEVERINGEN

THE WALKING DEAD - S11

In het nieuwe seizoen worstelen de bewoners van Alexandria om de stad te herstellen. Ook de overlevenden van de val van het Koninkrijk en het afgebrande Hilltop worstelen samen met Maggie en haar nieuwe groep, de Wardens. Alexandria heeft meer mensen dan het kan voeden en beschermen. Hun situatie is nijpend als spanningen door gebeurtenissen uit het verleden oplaaien en zelfbehoud naar de oppervlakte stijgt binnen de verwoeste muren.

Elke maandag een nieuwe aflevering vanaf 22.00 uur op FOX.

NIEUWE AFLEVERINGEN

HUDSON & REX - S2

In deze Canadese actieserie vormt Rechercheur Charlie Hudson (John Reardon) een team met zijn uitermate goed getrainde politiehond, de Duitse herder Rex, met wie hij graag samenwerkt omdat een hond tenminste niet de oren van je hoofd praat.

Elke woensdag, een dubbele aflevering vanaf 20.35 uur met aansluitend seizoen 2 op FOX.