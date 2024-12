Dit is Disney Channel en Disney XD in december

'Primos' volgt Tater Ramirez Humphrey, een excentriek meisje dat grote dromen heeft voor haar toekomst en slechts één zomer heeft om ze allemaal waar te maken.

Dit wordt alleen moeilijk doordat ineens alle twaalf neven en nichten op de stoep staan.

Vanaf 9 december, elke maandag t/m vrijdag vanaf 16.30 uur op Disney Channel.

SPECIAL

DIARY OF A WIMPY KID CHRISTMAS: CABIN FEVER

Bram heeft een probleem. Hij wil een nieuw spelsysteem voor kerst, maar die krijgt hij alleen als hij zich netjes gedraagt. Dus dat is ook zijn plan. Maar dat plan loopt helemaal in de soep als hij en zijn beste vriend Theo per ongeluk een sneeuwploeg slopen. Alsof dat allemaal niet erg genoeg is, trekt er een sneeuwstorm over de stad. Nu zit Bram ingesloten met zijn gezin, en een groot probleem.

Zondag 22 december om 10.00 uur op Disney Channel. 25 december om 11.00 uur en 26 december om 19.00 uur.

SPECIAL

HOME SWEET HOME ALONE

In een geheel nieuwe avonturenkomedie in deze geliefde kerstfilmreeks blijft Max Mercer per ongeluk alleen thuis achter als zijn familie met de feestdagen naar Japan gaat. Wanneer een getrouwd stel, dat op zoek is naar een kostbaar erfstuk, zijn zinnen op het huis heeft gezet, is het aan Max om de indringers koste wat kost buiten te houden. Dit leidt tot hilarische situaties, maar ondanks de totale chaos beseft Max dat er niets boven je eigen huis gaat.

Woensdag 25 december om 9.00 uur op Disney XD. Herhalingen 29 december om 15.00 uur en 1 januari om 9.00 uur.

SPECIAL

LEGO STAR WARS HOLIDAY SPECIAL

Het verhaal begint op de feestdag Life Day. Iedereen in het melkwegstelsel is in een feeststemming, maar Rey is gefocust op een missie met BB-8 om een Jedi-tempel te vinden die zich alleen op deze dag laat zien. Ze is vastbesloten om de wijsheden in de tempel zich eigen te maken en de Jedi-tradities en leer door te geven aan haar vrienden. In de tempel begint Rey aan een groots avontuur door de tijd vol memorabele momenten uit de Star Wars saga. Ze ontmoet een jonge en ontvankelijke Luke Skywalker en botst met Darth Vader en de Keizer.

Donderdag 5 december om 15.00 uur op Disney XD. Herhalingen zijn op 18 december om 15.00 uur en 21 december om 15.00 uur.

SPECIAL

DIARY OF A WIMPY KID CHRISTMAS: CABIN FEVER

Bram heeft een probleem. Hij wil een nieuw spelsysteem voor kerst, maar die krijgt hij alleen als hij zich netjes gedraagt. Dus dat is ook zijn plan. Maar dat plan loopt helemaal in de soep als hij en zijn beste vriend Theo per ongeluk een sneeuwploeg slopen. Alsof dat allemaal niet erg genoeg is, trekt er een sneeuwstorm over de stad. Nu zit Bram ingesloten met zijn gezin, en een groot probleem.

Dinsdag 24 december, om 15.00 uur op Disney XD. Herhalingen op 26 december om 10.00 uur en 31 december om 16.45 uur.