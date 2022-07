Dit heeft Cartoon Network te bieden in augustus

Foto: Cartoon Network - © Day One MPM 2022

Craig en zijn vrienden stuiten in seizoen 4 op een mysterieus mosdorp dat hen zou kunnen helpen in hun zoektocht naar het Hart van het Woud.

Bekijk de gloednieuwe afleveringen van 'Craig of the Creek', elke dag om 6.55 uur bij Cartoon Network!

Craig, Kelsey & J.P. nemen dit jaar het voortouw in de zomeravonturen op Cartoon Network. Ga samen op reis, verken onbekende plaatsen, maak nieuwe vrienden en leer de crew van de Kreek beter kennen! Dit alles in combinatie van de nieuwe afleveringen van 'Craig van de Kreek' die vanaf nu ook te zien zijn.

Bekijk nu, elke dag om 6.55 uur, de zomer avonturen van 'Craig van de Kreek' bij Cartoon Network!

TEEN TITANS GO! - ZOMER DANSFEEST

VANAF NU

Elk weekdag om 10.50 uur

De Teen Titans nodigen je uit voor een groot zomerdansfeest! Elke dag zullen we, samen met Beast Boy, Robin, Cyborg, Raven en Starfire, eindeloos plezier en avonturen beleven met alle mogelijke dansbewegingen die je je maar kunt voorstellen.

Laten we dansen en samen de zomer vieren met 'Teen Titans Go!', elke weekdag om 10.50 uur bij Cartoon Network.

ZOMERPRET MET GUMBALL

VANAF 1 AUGUSTUS

Elk weekdag om 12.50 uur

De zomervakantie is nog in volle gang en we doen het niet rustiger aan! Ben je op zoek naar lol, leuke inspiratie en positieve zomervibes? Gumball en de anderen van Elmore zullen je meenemen op hun avonturen! Plezier gegarandeerd.

Vanaf 1 augustus zie je elke weekdag om 12.50 uur de zomerpret van Gumball bij Cartoon Network!

'Summer Camp Island'

VANAF 8 AUGUSTUS

Elk weekdag om 19.30 uur

'Summer Camp Island', de animatieserie over de twee beste vrienden Oscar en Egel, is terug met een nieuw seizoen! Zo gaan ze samen opnieuw naar een buitengewoon zomerkamp, waar alles magisch is. Hun kamp begeleiders zijn heksen en mystieke wezens zoals yeti's, eenhoorns en monsters.

Vanaf 8 augustus zie je elke weekdag om 19.30 uur het vijfde seizoen van 'Summer Camp Island' bij Cartoon Network!