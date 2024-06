Dit hebben de Disney Channels klaar staan voor juli

Tylor Tuskmon studeert af aan de Monsters Universiteit en komt vol enthousiasme bij Monsters en Co. aan om zijn droombaan als Schrikker te beginnen... of toch niet.

Op zijn eerste werkdag ontdekt hij dat ze geen Schrikker meer nodig hebben, maar Grappers! Tylor wordt tijdelijk overgeplaatst naar het onderhoudsteam van Monsters en Co. en besluit zijn koers te veranderen en een grappenmaker te worden.

Vanaf 15 juli, elke maandag t/m vrijdag om 15.30 uur op Disney Channel.

SPECIAL

DE WONDERLIJKE ZOMER VAN MICKEY MOUSE



Mickey, Minnie, Donald, Katrien en Goofy proberen dit jaar eindelijk op tijd te zijn voor het zomervuurwerkspektakel. Maar in hun haast veroorzaken ze juist een enorme ravage. Elk van hen vertelt hun eigen versie van wat er gebeurd is waarna met een hoop creativiteit er toch nog iets bijzonders wordt georganiseerd.

Kijk 'De Wonderlijke Zomer van Mickey Mouse' op zaterdag 13 juli, om 13.00 uur op Disney Channel.

NIEUWE AFLEVERINGEN

SPIDEY EN ZIJN GEWELDIGE VRIENDJES

Peter Parker, Gwen Stacy en Miles Morales zetten hun Super Hero-avonturen voort als Team Spidey. Ze worden vergezeld door geheel nieuwe Avengers: Iron Man, Ant-Man, Wasp en Reptil. Samen nemen ze het op tegen de listige nieuwe vijanden Electro, Black Cat, Sandman en Zola in een poging om niet alleen hun gemeenschap, maar de natuur en de wereld om hen heen te beschermen.

Vanaf 20 juli, elke zaterdag en zondag om 7.00 uur op Disney Channel.

ZOMER MARATHON

JONGEN MEISJE HOND KAT MUIS KAAS

'Jongen Meisje Hond Kat Muis Kaas' is een komische animatie-serie over een samengestelde familie; met vader’s zonen (een jongen, een hond en een muis) en moeder’s dochters (een meisje, een kat en een stuk antropomorfe kaas). Het chaotische gezin leert samen te leven onder één dak. Ieder lid is vreemd op zijn of haar eigen manier, dus meestal lopen de zaken uit de hand. Uiteindelijk zullen ze ondanks hun verschillen bewijzen dat ze één familie zijn.

Vanaf 1 juli, elke maandag t/m vrijdag vanaf 16.00 uur op Disney Channel.

ZOMER MARATHON

DUCKTALES

Hou je vast voor de halsbrekende avonturen van de bekendste triljardair van heel Duckstad, Dagobert Duck, en zijn ondeugende neefjes Kwik, Kwek en Kwak. De drieling ontdekt samen met Webby, de kleindochter van mevrouw Baktaart, de lang bewaarde familiegeheimen uit Dagobert's veelbewogen verleden, waardoor het gezin gewaagde avonturen beleeft over de hele wereld!

Vanaf 22 juli, elke maandag t/m vrijdag vanaf 16.00 uur op Disney Channel.

SPECIAL

LEGO STAR WARS: ZOMERVAKANTIE

Finn organiseert een verrassingsvakantie voor zijn vrienden: een galactische sterrencruise op de Halcyon! Maar zijn plan loopt al snel in het honderd als hij zijn vrienden uit het oog verliest. Hij dwaalt alleen door de Halcyon en komt drie Force-geesten tegen. Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker en Prinses Leia, die ieder een onverwacht verhaal delen over vakanties die mislopen.

Kijk 'LEGO Star Wars: Zomervakantie' op maandag 1 juli, om 16.00 uur op Disney XD.

NIEUWE AFLEVERINGEN

DRONERS

Ga op avontuur met Corto Mouse en Enki! Ze bundelen hun krachten in de grootste drone race ooit, genaamd 'De Walvis Cup', om hun thuis te redden van het stijgende water. Als team Tiki trotseren ze een uitdagende race vol gevaarlijke plekken, wezens en geduchte tegenstanders uit heel Terraqua.

Kijk 'Droners' vanaf 8 juli, elke maandag t/m vrijdag om 16.30 uur op Disney XD.

ZOMERMARATHON

POKÉMON

Ash Ketchum wil niets liever dan Pokémon trainer worden. Hij reist samen met zijn pokémon Pikachu en zijn vrienden door verschillende regio’s van de wereld om avonturen te beleven. Hij komt tegenover grote vijanden te staan, maakt nieuwe vrienden en ontdekt geweldige nieuwe Pokémons!

Vanaf 1 juli, maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur op Disney XD.

ZOMERMARATHON

DUCKTALES

Hou je vast voor de halsbrekende avonturen van de bekendste triljardair van heel Duckstad, Dagobert Duck, en zijn ondeugende neefjes Kwik, Kwek en Kwak. De drieling ontdekt samen met Webby, de kleindochter van mevrouw Baktaart, de lang bewaarde familiegeheimen uit Dagobert's veelbewogen verleden, waardoor het gezin gewaagde avonturen beleeft over de hele wereld!

Vanaf 15 juli, maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur op Disney XD.

ZOMER MARATHON

GROEN IN DE GROTE STAD

Op naar de grote stad voor een straatrace met Cricket, een theepartijtje met Tilly en een episch familiegevecht om de laatste donut. Als je bij de familie Groen bent, kan er van alles gebeuren!

Vanaf 22 juli, maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur op Disney XD.

ZOMER MARATHON

PHINEAS EN FERB

De serie draait om de uiterst creatieve stiefbroertjes Phineas en Ferb. Het is zomervakantie, dus de twee hebben een hoop vrije tijd over. Elke dag verzinnen ze wel weer iets nieuws om de dag mee te vullen, zodat verveling nooit optreedt. Onder hun acties vallen onder andere het bouwen van achtbanen in hun achtertuin, het vinden van een mummie, de Eiffeltoren beklimmen. Hun zus Candace daarentegen, is het stereotype van een tienermeisje, en is totaal niet blij met de creatieve ideeën van haar broertjes.

Vanaf 29 juli, maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur op Disney XD.

ZOMERMARATHON

GRAVITY FALLS

De tweeling Dipper en Mabel Pines brengen hun zomer door met hun excentrieke ome Stan.

Vanaf 8 juli, maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur op Disney XD.